अमृतसर घूमने का सर्दी से बेहतर कोई मौसम नहीं... स्वर्ण मंदिर, अमृतसरी कुलचा और वाघा परेड का लें अनोखा अनुभव

लाइफस्टाइल डेस्क: अमृतसर उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों (Winter Trip to Amritsar) में से एक है, और सर्दियों में यह शहर अपनी खूबसूरती का अलग ही रूप दिखाता है। स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) की शांति, वाघा बॉर्डर की देशभक्ति से भरी ऊर्जा और अमृतसरी खाने का अनोखा स्वाद सब मिलकर इस मौसम को यात्रियों के लिए सबसे उपयुक्त बनाते हैं। यदि आपने कभी अमृतसर घूमने का मन बनाया है, तो ठंड का समय इसके लिए आदर्श है।
सर्दियों का आरामदायक और सुहावना वातावरण अमृतसर की गलियों को खोजने में मदद करता है। हल्की ठंड के कारण लंबी सैर करना आसान होता है, चाहे आप हेरिटेज स्ट्रीट पर घूम रहे हों या शहर के व्यस्त बाजारों का आनंद ले रहे हों। इस मौसम में कई जगहों को एक ही दिन में आराम से कवर किया जा सकता है क्योंकि गर्मी की थकान और उमस में यहां परेशानी होती है।
स्वर्ण मंदिर में सर्दियों की सुबह का अनुभव अपने आप में खास है। हल्की धुंध और नरम धूप का सरोवर पर पड़ना एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल तैयार करता है, जो हर आगंतुक को गहराई से छूता है। भीड़भाड़ होने के बावजूद इस मौसम में दर्शन की प्रक्रिया आरामदायक महसूस होती है। गुरु के लंगर में गर्म दाल और ताजा रोटियों का स्वाद ठंडे मौसम में और अधिक तृप्तिकर लगता है।
अमृतसर अपने खाने के लिए मशहूर है और सर्दियों में इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। सरसों दा साग, मक्की दी रोटी, भरपूर घी वाले कुलचे, अमृतसरी छोले-कुलचे, तंदूरी मछली, जलेबी और क्रीमी लस्सी यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। ठंड में इन व्यंजनों का आनंद कुछ और ही अनुभव देता है, क्योंकि शरीर जल्दी गर्म होता है और खाना भारी भी नहीं लगता।
वाघा बॉर्डर की परेड अमृतसर आने वाले हर पर्यटक की सूची में शामिल होती है। हालांकि गर्मियों में खुले आसमान के नीचे इंतजार करना कठिन हो सकता है, लेकिन सर्दियों में ठंडी हवा इस अनुभव को बेहद सहज और आनंददायक बनाती है। विजिबिलिटी भी बेहतर रहती है और देशभक्ति से भरा माहौल पूरे समय ऊर्जा बनाए रखता है।
शॉपिंग के शौकीनों के लिए भी सर्दियां उत्तम समय होती हैं। अमृतसर के बाजारों में जुत्तियां, शॉल, हस्तशिल्प, मसाले और पारंपरिक कपड़ों की खरीदारी आराम से की जा सकती है। हेरिटेज वॉक भी इस मौसम में बेहद आकर्षक लगती है, खासकर टाउन हॉल, पुराने बाजार और ऐतिहासिक गलियों में घूमते समय।
सर्दियों में यात्रा करते समय थर्मल वियर, स्वेटर, जैकेट, बंद जूते, स्कार्फ और दस्ताने जरूर पैक करें। स्वर्ण मंदिर के लिए सिर ढकने हेतु दुपट्टा या स्कार्फ साथ रखना न भूलें। शहर में रुकने के लिए स्वर्ण मंदिर के पास गेस्ट हाउस से लेकर हेरिटेज स्टे और लक्जरी होटलों तक कई विकल्प उपलब्ध हैं। सर्दियों में अमृतसर का अनुभव आध्यात्मिक शांति, सांस्कृतिक समृद्धि और स्वादिष्ट भोजन का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है जो हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है।
