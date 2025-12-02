मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अमृतसर घूमने का सर्दी से बेहतर कोई मौसम नहीं... स्वर्ण मंदिर, अमृतसरी कुलचा और वाघा परेड का लें अनोखा अनुभव

    Amritsar Tour: अमृतसर अपनी ऐतिहासिक खासियत, आध्यात्मिक वातावरण और लाजवाब खाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हालांकि सालभर यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन सर्दियों का मौसम इस शहर की खूबसूरती को एक अलग ही रूप दे देता है। यदि आप पहली बार शहर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो सर्दियों से बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 06:24:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 06:35:10 PM (IST)
    अमृतसर घूमने का सर्दी से बेहतर कोई मौसम नहीं... स्वर्ण मंदिर, अमृतसरी कुलचा और वाघा परेड का लें अनोखा अनुभव
    Amritsar Tour: सर्दियों में बनाएं अमृतसर घूमने का प्लान (Picture Courtesy: Instagram)

    HighLights

    1. स्वर्ण मंदिर में सुबह की शांति और भी मनमोहक
    2. वाघा बॉर्डर परेड सर्दियों में अधिक आनंददायक
    3. अमृतसरी भोजन ठंड में और स्वादिष्ट लगता

    लाइफस्टाइल डेस्क: अमृतसर उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों (Winter Trip to Amritsar) में से एक है, और सर्दियों में यह शहर अपनी खूबसूरती का अलग ही रूप दिखाता है। स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) की शांति, वाघा बॉर्डर की देशभक्ति से भरी ऊर्जा और अमृतसरी खाने का अनोखा स्वाद सब मिलकर इस मौसम को यात्रियों के लिए सबसे उपयुक्त बनाते हैं। यदि आपने कभी अमृतसर घूमने का मन बनाया है, तो ठंड का समय इसके लिए आदर्श है।

    सर्दियों का आरामदायक और सुहावना वातावरण अमृतसर की गलियों को खोजने में मदद करता है। हल्की ठंड के कारण लंबी सैर करना आसान होता है, चाहे आप हेरिटेज स्ट्रीट पर घूम रहे हों या शहर के व्यस्त बाजारों का आनंद ले रहे हों। इस मौसम में कई जगहों को एक ही दिन में आराम से कवर किया जा सकता है क्योंकि गर्मी की थकान और उमस में यहां परेशानी होती है।


    naidunia_image

    स्वर्ण मंदिर में सर्दियों की सुबह का अनुभव

    स्वर्ण मंदिर में सर्दियों की सुबह का अनुभव अपने आप में खास है। हल्की धुंध और नरम धूप का सरोवर पर पड़ना एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल तैयार करता है, जो हर आगंतुक को गहराई से छूता है। भीड़भाड़ होने के बावजूद इस मौसम में दर्शन की प्रक्रिया आरामदायक महसूस होती है। गुरु के लंगर में गर्म दाल और ताजा रोटियों का स्वाद ठंडे मौसम में और अधिक तृप्तिकर लगता है।

    naidunia_image

    अमृतसर के खाने का स्वाद

    अमृतसर अपने खाने के लिए मशहूर है और सर्दियों में इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। सरसों दा साग, मक्की दी रोटी, भरपूर घी वाले कुलचे, अमृतसरी छोले-कुलचे, तंदूरी मछली, जलेबी और क्रीमी लस्सी यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। ठंड में इन व्यंजनों का आनंद कुछ और ही अनुभव देता है, क्योंकि शरीर जल्दी गर्म होता है और खाना भारी भी नहीं लगता।

    naidunia_image

    वाघा बॉर्डर परेड

    वाघा बॉर्डर की परेड अमृतसर आने वाले हर पर्यटक की सूची में शामिल होती है। हालांकि गर्मियों में खुले आसमान के नीचे इंतजार करना कठिन हो सकता है, लेकिन सर्दियों में ठंडी हवा इस अनुभव को बेहद सहज और आनंददायक बनाती है। विजिबिलिटी भी बेहतर रहती है और देशभक्ति से भरा माहौल पूरे समय ऊर्जा बनाए रखता है।

    शॉपिंग के सर्दियां बेहतरीन

    शॉपिंग के शौकीनों के लिए भी सर्दियां उत्तम समय होती हैं। अमृतसर के बाजारों में जुत्तियां, शॉल, हस्तशिल्प, मसाले और पारंपरिक कपड़ों की खरीदारी आराम से की जा सकती है। हेरिटेज वॉक भी इस मौसम में बेहद आकर्षक लगती है, खासकर टाउन हॉल, पुराने बाजार और ऐतिहासिक गलियों में घूमते समय।

    सर्दियों में यात्रा करते समय थर्मल वियर, स्वेटर, जैकेट, बंद जूते, स्कार्फ और दस्ताने जरूर पैक करें। स्वर्ण मंदिर के लिए सिर ढकने हेतु दुपट्टा या स्कार्फ साथ रखना न भूलें। शहर में रुकने के लिए स्वर्ण मंदिर के पास गेस्ट हाउस से लेकर हेरिटेज स्टे और लक्जरी होटलों तक कई विकल्प उपलब्ध हैं। सर्दियों में अमृतसर का अनुभव आध्यात्मिक शांति, सांस्कृतिक समृद्धि और स्वादिष्ट भोजन का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है जो हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है।

    यह भी पढ़ें- Winter Trip: जयपुर-उदयपुर नहीं... इस विंटर बनाएं बीकानेर का टूर प्लान; पांच जगहें जीत लेंगी आपका दिल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.