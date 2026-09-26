न्यूरो संबंधी समस्याओं में लक्षणों को सामान्य मानकर स्वयं दवा लेने से बचें, ऐसे कंफर्म होगा

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। सिरदर्द, चक्कर, हाथ-पैर में झनझनाहट या कमजोरी, बार-बार बेहोशी, याददाश्त में बदलाव और चलने में परेशानी जैसे लक्षण तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या के संकेत हो सकते हैं।

लगातार या बार-बार होने वाले लक्षणों को सामान्य मानकर स्वयं दवा लेने से बचें। अचानक चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा होना, बोलने या समझने में परेशानी, एक तरफ हाथ-पैर में कमजोरी या सुन्नपन, तेज असामान्य सिरदर्द अथवा बेहोशी स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचें।