न्यूरो संबंधी समस्याओं में लक्षणों को सामान्य मानकर स्वयं दवा लेने से बचें, ऐसे कंफर्म होगा
नियमित नींद, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, धूम्रपान और शराब से दूरी तथा रक्तचाप और मधुमेह पर नियंत्रण न्यूरो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 11:18:01 AM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 11:24:23 AM (IST)
न्यूरो समस्याएं।
HighLights
- बीपी, मधुमेह पर नियंत्रण न्यूरो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय बीच-बीच में आराम दें।
- इसके लक्षण बने रहने पर जांच और उचित उपचार कराएं।
लाइफस्टाइल डेस्क। सिरदर्द, चक्कर, हाथ-पैर में झनझनाहट या कमजोरी, बार-बार बेहोशी, याददाश्त में बदलाव और चलने में परेशानी जैसे लक्षण तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या के संकेत हो सकते हैं।
लगातार या बार-बार होने वाले लक्षणों को सामान्य मानकर स्वयं दवा लेने से बचें। अचानक चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा होना, बोलने या समझने में परेशानी, एक तरफ हाथ-पैर में कमजोरी या सुन्नपन, तेज असामान्य सिरदर्द अथवा बेहोशी स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचें।
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डाॅ. अविनाश शर्मा, न्यूरोसर्जन के अनुसार नियमित नींद, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, धूम्रपान और शराब से दूरी तथा रक्तचाप और मधुमेह पर नियंत्रण न्यूरो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय बीच-बीच में आराम दें। लक्षण बने रहने पर जांच और उचित उपचार कराएं।
नोट कर लें ये काम की बातें
- लकवा होने के कई कारण होते है। के शिकार मरीज भी फिजियोथेरेपी कराएं।
- इससे हड्डियों में लचीलापन आता है। घर में भी व्यायाम करते रहना चाहिए।
- किसी भी प्रकार से बीमारी से बचना है तो नियमित दिनचर्या व खानपान जरूरी होगा।
- यदि व्यक्ति की दिनचर्या व खानपान सही रहता है तो बीमारी होने की आशंका न के बराबर रहती है। पार्किंसंस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं।
- इसे लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है। यह न्यूरो से जुड़ी बीमारी है, इसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं का पतन होने लगता है।
- पार्किंसंस के लक्षणों में शरीर में कंपकंपी, हाथ.पैर में कठोरता, धीरे कदमों से चलना, झुक जाना, संतुलन और तालमेल की समस्याएं आती हैं।