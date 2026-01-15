तेजी से यूरिक एसिड बढ़ाती हैं ये 5 चीजें, तुरंत छोड़ें, वरना बिगड़ जाएगी तबियत

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल हाई यूरिक एसिड (High Uric Acid) एक आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में तेज दर्द, सूजन, गाउट और किडनी स्टोन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। आमतौर पर किडनी यूरिक एसिड (High Uric Acid Symptoms) को फिल्टर कर पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जब डाइट में प्यूरीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो शरीर जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बनाने लगता है।

अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खानपान में कुछ जरूरी बदलाव करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं हाई यूरिक एसिड में किन 5 चीजों से परहेज करना बेहद जरूरी है।

हाई यूरिक एसिड में 5 चीजों से करें परहेज (Foods to Avoid in High Uric Acid) 1. रेड मीट और ऑर्गन मीट यूरिक एसिड के मरीजों के लिए रेड मीट जैसे मटन और ऑर्गन मीट (लिवर, किडनी) सबसे ज्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं। इनमें प्यूरीन की मात्रा काफी अधिक होती है, जो पचने के बाद यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ा देती है। ऐसे में हाई यूरिक एसिड होने पर कुछ समय तक नॉनवेज से दूरी बनाना बेहतर रहता है। 2. मीठे ड्रिंक्स और फ्रुक्टोज कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस और सोडा जैसे मीठे पेय पदार्थों में फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। फ्रुक्टोज शरीर में यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ाता है और किडनी की उसे बाहर निकालने की क्षमता को कम कर देता है। इसलिए हाई यूरिक एसिड में इन ड्रिंक्स से पूरी तरह परहेज करना चाहिए।