    High Uric Acid Symptoms: अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खानपान में कुछ जरूरी बदलाव करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है।

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 09:32:19 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 09:32:19 AM (IST)
    तेजी से यूरिक एसिड बढ़ाती हैं ये 5 चीजें, तुरंत छोड़ें, वरना बिगड़ जाएगी तबियत
    लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल हाई यूरिक एसिड (High Uric Acid) एक आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में तेज दर्द, सूजन, गाउट और किडनी स्टोन जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

    आमतौर पर किडनी यूरिक एसिड (High Uric Acid Symptoms) को फिल्टर कर पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जब डाइट में प्यूरीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो शरीर जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बनाने लगता है।

    अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खानपान में कुछ जरूरी बदलाव करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं हाई यूरिक एसिड में किन 5 चीजों से परहेज करना बेहद जरूरी है।


    हाई यूरिक एसिड में 5 चीजों से करें परहेज (Foods to Avoid in High Uric Acid)

    1. रेड मीट और ऑर्गन मीट

    यूरिक एसिड के मरीजों के लिए रेड मीट जैसे मटन और ऑर्गन मीट (लिवर, किडनी) सबसे ज्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं। इनमें प्यूरीन की मात्रा काफी अधिक होती है, जो पचने के बाद यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ा देती है। ऐसे में हाई यूरिक एसिड होने पर कुछ समय तक नॉनवेज से दूरी बनाना बेहतर रहता है।

    2. मीठे ड्रिंक्स और फ्रुक्टोज

    कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस और सोडा जैसे मीठे पेय पदार्थों में फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। फ्रुक्टोज शरीर में यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ाता है और किडनी की उसे बाहर निकालने की क्षमता को कम कर देता है। इसलिए हाई यूरिक एसिड में इन ड्रिंक्स से पूरी तरह परहेज करना चाहिए।

    3. शराब

    शराब यूरिक एसिड की समस्या को कई गुना बढ़ा सकती है। खासकर बीयर, जिसमें प्यूरीन और यीस्ट की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा शराब शरीर को डिहाइड्रेट करती है, जिससे किडनी यूरिक एसिड को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती। ऐसे में यूरिक एसिड बढ़ने पर शराब से दूरी बनाना बेहद जरूरी है।

    4. कुछ खास सीफूड्स

    हालांकि मछली सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन हाई यूरिक एसिड के मरीजों को कुछ सीफूड्स से बचना चाहिए। मैकेरल, सार्डिन और झींगा जैसी मछलियों में प्यूरीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे जोड़ों में दर्द और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने का खतरा बढ़ जाता है।

    5. दालें और कुछ सब्जियां

    शाकाहारी डाइट में भी कुछ चीजें यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं। राजमा, चना, उड़द जैसी साबुत दालें और फूलगोभी, पालक, मशरूम जैसी सब्जियों में मध्यम मात्रा में प्यूरीन होता है। यूरिक एसिड बढ़ा होने पर इन्हें सीमित मात्रा में ही खाएं या डॉक्टर की सलाह लेकर डाइट में शामिल करें।

    नोट - यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

