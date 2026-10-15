लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। नवरात्र के चौथे या पांचवें दिन तक, कुछ लोगों को लग सकता है कि उनका पेट सामान्य से ज़्यादा भारी लग रहा है। रोटी, दाल और सब्ज़ी जैसे रेगुलर खाने की जगह व्रत का खाना खाया जा सकता है, साथ ही खाने का समय और खाने की आदतें भी बदल सकती हैं।

उदाहरण के लिए, कोई दिन की शुरुआत एक कप चाय से कर सकता है, दोपहर 3 या 4 बजे तक खाना छोड़ सकता है और फिर भूख लगने पर पूरी की एक बड़ी प्लेट खा सकता है। पानी कम पीना, फाइबर की मात्रा में बदलाव और खाने के बीच लंबा गैप पेट फूलने और पाचन में परेशानी की वजह बन सकता है।

हालांकि, व्रत का मतलब यह नहीं है कि लोगों को अपना पसंदीदा व्रत का खाना छोड़ देना चाहिए। खाए गए खाने की मात्रा, खाने का समय और खाने का कुल बैलेंस इस बात पर असर डाल सकता है कि उपवास के दौरान शरीर कैसा रिस्पॉन्स देता है। कुछ खाने की चीज़ों से कुछ लोगों को गैस, ब्लोटिंग या पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है, खासकर जब उन्हें ज़्यादा मात्रा में खाया जाए या खाने के बीच लंबा गैप हो। नवरात्रि के उपवास के दौरान इन सात चीज़ों का ध्यान रखें।

1. फ्राइड कुट्टू या सिंघाड़ा पूरी और पकोड़े नवरात्रि में लोग आमतौर पर पूरी और पकोड़े बनाने के लिए कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कुछ लोगों के लिए डीप-फ्राइड खाना पचाना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कई घंटों तक बिना खाए ज़्यादा मात्रा में खाया जाए। ज़्यादा फैट वाला खाना पेट खाली होने में देर कर सकता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ और बेचैनी महसूस करा सकता है। 2. साबूदाना खिचड़ी और वड़ा साबूदाना व्रत का एक पॉपुलर खाना है जो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट देता है। हालांकि, अकेले खाने पर इसमें प्रोटीन और फाइबर काफी कम होता है। ज़्यादातर साबूदाना वाला खाना बैलेंस्ड डाइट के लिए ज़रूरी अलग-अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता है। ज़्यादा मात्रा में खाने से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ भी लग सकता है। 3. हर खाने में आलू आलू आमतौर पर नवरात्रि के दौरान खाए जाते हैं क्योंकि कई व्रत के रीति-रिवाजों में इनकी इजाज़त होती है और ये एनर्जी दे सकते हैं। हालांकि, बार-बार ज़्यादातर आलू, साबूदाना और तले हुए खाने से खाने में वैरायटी कम हो सकती है। जहां भी धार्मिक नियम इजाज़त दें, वहां व्रत के हिसाब से दूसरी खाने की चीज़ें, जैसे लौकी या कद्दू शामिल करें। 4. एक साथ बहुत ज़्यादा डेयरी व्रत के दौरान दूध, दही, पनीर, लस्सी और खीर न्यूट्रिशन के पॉपुलर सोर्स हैं। हालांकि, कई डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में खाने से उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिन्हें लैक्टोज़ पचाने में दिक्कत होती है। इसके लक्षणों में गैस, ब्लोटिंग और पेट में तकलीफ़ शामिल हो सकते हैं। कई डेयरी-रिच फूड्स एक साथ खाने के बजाय, डेयरी का इस्तेमाल पूरे दिन में करें।