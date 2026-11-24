लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में जब मैदानी इलाकों में सुबह कोहरा छाने लगता है और लोग गर्म कपड़े निकालने लगते हैं, तब मध्य प्रदेश की एक हिल स्टेशन पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यहां ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरने, गुफाएं और सूरज ढलने के बाद ठंडी हवा का एहसास मिलता है। अगर आप दिसंबर में कुछ दिन शहर की भागदौड़ से दूर बिताना चाहते हैं, तो पचमढ़ी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसी पचमढ़ी को ‘सतपुड़ा की रानी’ कहा जाता है। यहां का मौसम, हरियाली और शांत वातावरण इसे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। पचमढ़ी सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि ऐसी जगह है जहां कुछ दिन बिताने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से राहत महसूस हो सकती है।

पहाड़, झरने और जंगल: यहां घूमने के लिए क्या-क्या है? पचमढ़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले यहां के प्राकृतिक नजारों को देखने का मन करता है। शहर के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां पहाड़ों, घाटियों और जंगलों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। धूपगढ़: सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहां से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का नजारा दिखाई देता है। शाम के समय आसमान के रंग बदलते देखना पर्यटकों के लिए खास अनुभव होता है। बी फॉल्स: पचमढ़ी के प्रसिद्ध झरनों में बी फॉल्स भी शामिल है। चट्टानों से गिरता पानी और आसपास का जंगल इसे एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। यहां पहुंचने के लिए कुछ दूरी पैदल चलना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना बेहतर रहेगा।

पांडव गुफाएं: पचमढ़ी की पहचान से जुड़ी इन गुफाओं को लेकर मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां समय बिताया था। हालांकि इनके निर्माण को लेकर ऐतिहासिक और पुरातात्विक मत भी अलग-अलग हैं। यह जगह इतिहास और धार्मिक मान्यताओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए खास है। जटाशंकर गुफा: प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्थित जटाशंकर गुफा धार्मिक महत्व रखती है। यहां भगवान शिव से जुड़ी मान्यताएं प्रचलित हैं। गुफा के भीतर की चट्टानों की बनावट भी लोगों को आकर्षित करती है। अप्सरा विहार और रजत प्रपात: अगर आपको प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना पसंद है, तो ये जगहें भी घूमने की सूची में शामिल कर सकते हैं। यहां तक पहुंचने के रास्ते में जंगल और पहाड़ियों का अनुभव मिलता है। कितने दिन का ट्रिप बनाएं? पचमढ़ी घूमने के लिए दो से तीन दिन का समय पर्याप्त हो सकता है। अगर आप सिर्फ प्रमुख पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं, तो दो दिन में ट्रिप पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर जंगल, ट्रेकिंग, गुफाएं और आसपास के नजारों को आराम से देखना चाहते हैं, तो तीन दिन का प्लान बेहतर रहेगा। पहले दिन पांडव गुफाएं, जटाशंकर और आसपास के पर्यटन स्थल देख सकते हैं। दूसरे दिन बी फॉल्स, अप्सरा विहार और रजत प्रपात घूमने का प्लान बनाया जा सकता है। तीसरे दिन धूपगढ़ पर सूर्योदय या सूर्यास्त देखने के साथ स्थानीय बाजार में घूमने और आराम करने का समय रखा जा सकता है।