महुआ, जंगल की पत्तियां और मशरूम… बस्तर के आदिवासी खानपान में क्यों खास हैं जंगल के ये स्वाद?

लाइफस्टाइल डेस्क। छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहचान सिर्फ घने जंगलों, झरनों और आदिवासी संस्कृति से नहीं है, बल्कि यहां के पारंपरिक खानपान में भी जंगल की गहरी छाप दिखाई देती है। शहरों में जहां लोग बाजार से सब्जियां और फल खरीदते हैं, वहीं बस्तर के कई आदिवासी समुदायों की भोजन परंपरा में मौसम के अनुसार जंगल से मिलने वाली चीजों की अहम भूमिका रही है।

महुआ के फूल, खाने योग्य जंगली पत्तियां, बांस की कोपलें और मौसमी मशरूम यहां के पारंपरिक भोजन का हिस्सा हैं। ये खाद्य पदार्थ सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि स्थानीय पर्यावरण, मौसम और पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान से भी जुड़े हैं।

महुआ के फूल से लेकर बीज तक का इस्तेमाल बस्तर में महुआ का पेड़ आदिवासी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके फूल आमतौर पर मौसम में इकट्ठा करके सुखाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से खाने-पीने की अलग-अलग चीजें बनाने में किया जाता है। सूखे महुआ के फूलों से मिठास वाले पकवान और अन्य स्थानीय व्यंजन तैयार किए जाते हैं। कुछ समुदायों में इनसे पारंपरिक पेय भी बनाया जाता है। महुआ के बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल कुछ इलाकों में खाना बनाने और पारंपरिक घरेलू जरूरतों के लिए होता है। इस तरह एक ही पेड़ स्थानीय लोगों को भोजन और उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराता है। जंगल की पत्तियां और बांस की कोपलें भी हैं भोजन का हिस्सा बस्तर के पारंपरिक खानपान में जंगल से मिलने वाली खाने योग्य पत्तियों और साग की भी जगह है। मौसम के अनुसार अलग-अलग प्रकार की भाजी इकट्ठा की जाती है। इन्हें साफ करके पकाया जाता है और स्थानीय भोजन के साथ खाया जाता है।