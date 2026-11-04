क्यों बढ़ रहा है भोपाल की झीलों के किनारे मॉर्निंग वॉक का क्रेज? लोग फिटनेस के साथ सुकून भी तलाश रहे

लाइफस्टाइल डेस्क। सुबह की हल्की ठंडक, पानी पर पड़ती सूरज की पहली किरणें, पक्षियों की आवाज और झील के किनारे चलती लोगों की लंबी कतार। भोपाल की सुबह का यह नजारा अब सिर्फ शहर की खूबसूरती का हिस्सा नहीं, बल्कि कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बनता जा रहा है। बड़े तालाब यानी भोजताल से लेकर छोटे तालाब के आसपास तक सुबह के समय टहलने, दौड़ने और योग करने वाले लोग दिखाई देते हैं।

कोई वजन कम करने के लिए यहां आता है, तो कोई दिनभर के तनाव से पहले कुछ पल शांति में बिताना चाहता है। आखिर भोपाल की झीलों के किनारे मॉर्निंग वॉक करने का आकर्षण इतना खास क्यों है? क्या यह सिर्फ फिटनेस का ट्रेंड है या इसके पीछे मानसिक सुकून की तलाश भी छिपी है?

सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, दिन की शुरुआत का अपना समय शहरों में बढ़ती व्यस्तता ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। ऑफिस का काम, ट्रैफिक, मोबाइल स्क्रीन और लगातार मिलने वाली सूचनाओं के बीच कई लोगों को खुद के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है। ऐसे में सुबह की सैर उनके लिए दिन का ऐसा समय बन जाती है, जब वे कुछ देर काम और जिम्मेदारियों से दूर रह सकते हैं। भोपाल की झीलें इस अनुभव को और खास बनाती हैं। यहां लोगों को खुला आसमान, पानी का नजारा और हरियाली एक साथ मिलती है। कुछ लोग तेज कदमों से चलते हैं, कुछ दौड़ लगाते हैं, तो कुछ किनारे बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए सुबह का नजारा देखते हैं। कई लोग दोस्तों और परिवार के साथ भी यहां पहुंचते हैं।

इसका एक सामाजिक पहलू भी है। रोज एक ही समय पर आने वाले लोग धीरे-धीरे एक-दूसरे को पहचानने लगते हैं। मॉर्निंग वॉक के बहाने बातचीत और नए परिचय बनते हैं। यानी यह आदत शरीर को सक्रिय रखने के साथ सामाजिक जुड़ाव का अवसर भी देती है। झीलों के आसपास टहलने से मन को क्यों मिलता है सुकून? प्रकृति के बीच समय बिताने का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध कई अध्ययनों में सामने आया है। खुले वातावरण, हरियाली और प्राकृतिक दृश्यों के बीच रहने से तनाव कम करने और मनोदशा बेहतर करने में मदद मिल सकती है। झील के किनारे पानी को देखना, पक्षियों की आवाज सुनना और खुली हवा में चलना लोगों को रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ी दूरी देता है। मॉर्निंग वॉक के दौरान शरीर सक्रिय रहता है। नियमित शारीरिक गतिविधि बेहतर नींद, मूड और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर की जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक को व्यवस्थित रखने में भी मदद कर सकती है। इससे नींद और जागने के समय को नियमित बनाने में सहायता मिलती है। हालांकि, केवल झील के किनारे टहलने से तनाव या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पूरी तरह ठीक नहीं होतीं। लेकिन नियमित वॉक, पर्याप्त नींद और संतुलित दिनचर्या के साथ यह अच्छी आदत बन सकती है। भोपाल की झीलें क्यों बन रही हैं लोगों की पसंद? भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। यहां का बड़ा तालाब शहर की पहचान है। झीलों के आसपास का प्राकृतिक वातावरण सुबह की सैर के लिए लोगों को आकर्षित करता है। शहर के अलग-अलग हिस्सों से लोग अपनी सुविधा के अनुसार झील के किनारे पहुंचते हैं।