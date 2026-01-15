मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 04:14:08 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 04:14:08 PM (IST)
    मुंह की तेज बदबू से मिलेगा छुटकारा, बस चबा लें यह 1 पत्ता, मिलेंगे चौंकाने वाले फायदे
    मुंह की तेज बदबू से छुटकारा दिलाने वाला पत्ता।

    लाइफस्टाइल डेस्क। मुंह से बदबू आना एक आम लेकिन शर्मनाक समस्या है। कई बार ब्रश करने के बाद भी यह परेशानी बनी रहती है। ऐसे में आयुर्वेद में बताए गए मरुआ (Marua) के पत्ते बेहद फायदेमंद माने जाते हैं।

    मुंह की बदबू में कैसे करता है मदद?

    मरुआ के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। इससे सांस की दुर्गंध दूर होती है।

    मरुआ के पत्तों के अन्य फायदे

    मसूड़ों की सूजन कम करता है

    दांतों को मजबूत बनाता है

    मुंह के छालों में राहत देता है

    पाचन तंत्र को बेहतर करता है

    इस्तेमाल करने का तरीका

    2-3 ताजे मरुआ के पत्ते चबाएं

    या पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करें

    रोज सुबह इस्तेमाल करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं

    ध्यान रखें अगर किसी तरह की एलर्जी या समस्या हो, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।


