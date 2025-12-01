सावधान! मोटापा दे सकता है आपको 5 गंभीर बीमारियां, समय रहते नहीं हुए अलर्ट तो हो सकता है बड़ा नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या बढ़ता वजन सिर्फ बढ़ी हुई कमर का माप है? बिल्कुल नहीं! डॉक्टरों के अनुसार मोटापा शरीर के अंदर चलने वाली एक ऐसी छिपी हुई लड़ाई है, जिसकी भनक हमें तब तक नहीं लगती जब तक बीमारियां दस्तक न देने लगें। खासकर पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी यानी विसरल फैट धीरे-धीरे हार्मोन बिगाड़ता है, सूजन बढ़ाता है और कई गंभीर रोगों की शुरुआत कर देता है।

इसी खामोश खतरे को लेकर डॉ. विवेक बिंदल ने चेतावनी दी है कि मोटापा अक्सर बीमारियों के लक्षण दिखने से कई साल पहले ही शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए बढ़ते वजन और पांच बड़ी बीमारियों के रिश्ते को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि जोखिम को समझना ही बचाव की पहली सीढ़ी है।

1. टाइप-2 डायबिटीज: पेट की चर्बी सबसे बड़ा विलेन विशेषज्ञ बताते हैं कि पेट पर जमा चर्बी इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता कम कर देती है। नतीजा—ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। फैट सेल ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो इंसुलिन के कामकाज को प्रभावित करते हैं, इसलिए कई लोग डाइट कंट्रोल करने के बावजूद शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव देखते हैं। सिर्फ 5–10% वजन कम करने से ब्लड शुगर काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। 2. दिल की बीमारियां: बढ़ता BMI, बढ़ता प्रेशर मोटापा दिल पर दोहरी मार करता है शरीर जितना बड़ा, दिल को उतनी मेहनत से खून पंप करना पड़ता है। ज्यादा फैट धमनियों में प्लाक बनाता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक सकता है। यही वजह है कि युवाओं में भी हाई BP और कोलेस्ट्रॉल के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। समय रहते इलाज न हो तो जोखिम हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक पहुंच जाता है।