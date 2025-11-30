'स्लीप डिवोर्स' का बढ़ता चलन, अलग बिस्तर पर क्यों सो रहे हैं आधुनिक दौर के कपल्स?

लाइफस्टाइटल डेस्क। स्वीडन और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देशों में स्लीप डिवोर्स यानी साथी से अलग सोने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खर्राटों, अलग नींद समय या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लोग इसे अपना रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर, Uninterrupted sleep मिल सके।

क्या है स्लीप डिवोर्स? स्लीप डिवोर्स का मतलब है कि कपल रात में या तो अलग बिस्तर पर सोते हैं या फिर अलग-अलग कमरे चुनते हैं। यह नींद की क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करता है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे रिश्तों में इमोशनल कनेक्शन कम होने का कारण भी मानते हैं।