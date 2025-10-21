Bhai Dooj Mehndi Design 2025: भाई दूज के मौके पर हाथों में लगाएं ये 5 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, देखें Photos

लाइफस्टाइल डेस्क। भाई दूज 2025 का त्योहार नज़दीक है और हर बहन इस दिन को खास बनाने की तैयारी में जुटी है। दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाने वाला भाई दूज भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं।

ऐसे शुभ मौके पर बहनें पारंपरिक परिधानों के साथ-साथ अपने हाथों को सुंदर मेहंदी डिजाइनों (Mehndi Designs) से सजाना भी पसंद करती हैं। अगर आप भी इस भाई दूज पर हाथों में मेहंदी लगाने की सोच रही हैं तो हम आपके लिए लाए हैं 5 बेहद आसान और सुंदर मेहंदी डिजाइन, जिन्हें आप घर पर भी आसानी से बना सकती हैं।

1. मंडला मेहंदी डिजाइन (Mandala Mehndi Design) मंडला डिज़ाइन पारंपरिक होते हुए भी बेहद शालीन और क्लासिक लुक देते हैं। इसमें हथेली के बीच में एक गोल आकार बनाया जाता है और उसके चारों तरफ पत्तियाँ, बिंदियाँ और घुमावदार आकृतियाँ बनाई जाती हैं। यह डिजाइन बहुत सिंपल है और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। 2. बेल-पत्ती वाला डिजाइन (Floral Vine Design) यह डिजाइन खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो हल्का-फुल्का लुक पसंद करती हैं। इसमें उंगलियों से शुरू होकर कलाई तक एक बेल जैसी आकृति बनाई जाती है, जिसमें पत्तियाँ और फूल होते हैं। ये डिजाइन स्टाइलिश भी लगती है और किसी भी ड्रेस के साथ अच्छी तरह मैच करती है।