MP के सिंगल युवाओं में बढ़ रहा Solo Date का ट्रेंड, अब अकेले घूमना-खाना नहीं रहा अजीब

लाइफस्टाइल डेस्क। किसी का इंतजार क्यों करना, जब खुद के साथ भी अच्छा वक्त बिताया जा सकता है? भोपाल की किसी कॉफी शॉप में अकेले बैठकर किताब पढ़ना, इंदौर में अपनी पसंद का खाना खाना, सिनेमा हॉल में अकेले फिल्म देखना या वीकेंड पर खुद के साथ घूमने निकल जाना। अब युवाओं के लिए ये सिर्फ मजबूरी में किए जाने वाले काम नहीं, बल्कि अपनी पसंद से चुने गए अनुभव बन रहे हैं। इसी सोच को आजकल Solo Date कहा जा रहा है।

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में भी इस विषय को युवा लाइफस्टाइल के बदलते नजरिए से समझा जा सकता है। हालांकि, राज्य में Solo Date करने वाले युवाओं की संख्या बताने वाला कोई आधिकारिक सर्वे उपलब्ध नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े इस बदलती सोच की ओर इशारा करते हैं।

अकेले वक्त बिताने की पसंद को आंकड़ों से समझिए Booking.com की ओर से जारी 2025 के ट्रैवल ट्रेंड्स से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, भारत के 68% Gen Z युवा अकेले यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य आराम करना और खुद को तरोताजा महसूस करना है। वहीं, 66% Gen Z यात्रियों ने यात्रा की जगह चुनते समय सुरक्षा को अहम माना। यह सर्वे बताता है कि युवा अब अपने अनुभवों और निजी पसंद को भी महत्व दे रहे हैं। हालांकि, ये आंकड़े Solo Travel के हैं, Solo Date के सीधे आंकड़े नहीं। दूसरी ओर, Match Group-Ipsos के सितंबर 2026 में जारी Human Connection Survey में 18 से 45 वर्ष के 1,000 भारतीय सिंगल्स को शामिल किया गया। सर्वे के मुताबिक, 35% सिंगल्स अक्सर या हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि 70% नए सामाजिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, 72% लोगों ने कम लेकिन गहरे रिश्तों को प्राथमिकता दी। इससे पता चलता है कि अकेले समय बिताने की इच्छा और दूसरों से जुड़ने की जरूरत, दोनों एक साथ मौजूद हो सकती हैं।