History of Bhopal: भोपाल में ताज-उल-मसाजिद के निर्माण के वक्त यहीं सुकून खोजती थीं शाहजहां बेगम, आज भी हैं हम्माम में पानी गर्म करने के इंतजाम

मोहम्मद अबरार खान, नईदुनिया प्रतिनिधि। बाहर से आम मकान नजर आने वाली इस इमारत के भीतर नवाबी दौर की खास वास्तुकला आज भी अपनी पुरानी शान के साथ मौजूद है। छोटे दरवाजे से दाखिल होते ही गुंबद, विशाल छत, पुराने पत्थर और लकड़ी की नक्काशी ध्यान खींचती है। यह नवाब शाहजहां बेगम का जनाना हम्माम है। निजी मिल्कियत में होने के बावजूद इसकी मूल बनावट महफूज है।

करीब डेढ़ सौ साल पुरानी इस इमारत में रहने वाले अकबर चिश्ती यहां पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं। विरासती अहमियत को देखते हुए उन्होंने इसकी बनावट में कोई बड़ा बदलाव नहीं कराया। उनके मुताबिक, मिट्टी, चूने और अलग-अलग मसालों से बनी इमारत गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है।

अब घर बन चुका है नवाबों का हम्माम हम्माम के भीतर पानी भरने और गर्म करने के लिए बनाई गई जगहें आज भी मौजूद हैं। हालांकि अब यहां पहले की तरह स्नान नहीं होता। इमारत के अलग-अलग हिस्से बेडरूम, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी नवाबी दौर में खास इंतजामों के साथ स्नान के लिए बनी इस जगह में अब एक परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी गुजरती है। यहीं स्नान करने आती थीं शाहजहां बेगम अकबर चिश्ती के मुताबिक, शाहजहां बेगम के दूसरे पति नवाब सिद्दीक हसन खान नूरमहल स्थित बालाखाने में रहते थे। अंग्रेजों ने उन्हें जीवन के अंतिम समय तक यहीं नजरबंद रखा था। बालाखाने के पास ही बेगम का यह हम्माम था। बताया जाता है कि ताज-उल-मसाजिद के निर्माण के दौरान शाहजहां बेगम दिन में मस्जिद का काम देखने जाती थीं और शाम को अक्सर इस हम्माम में स्नान करती थीं।