दिल्ली से भोपाल आ रही थी एमडी की खेप, वकील पब और लाउंज में करता था सप्लाई; तीन आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली से एमडी (मेफेड्रोन) की खेप लाकर भोपाल में खपाने वाले नेटवर्क का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। इस मामले में सोमवार को रितिक बाथम की गिरफ्तारी के साथ पकड़े गए आरोपितों की संख्या तीन हो गई है। इससे पहले मुख्य आरोपी मुकुल धौलपुरे की निशानदेही पर दिव्यांशु को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब दिल्ली में सक्रिय नेटवर्क से जुड़े एक अन्य संदिग्ध की तलाश कर रही है।