कभी गरीबों का खाना कहा जाता, आज फाइव-स्टार कल्चर में क्यों छाया छत्तीसगढ़ का 'बोरे-बासी'?

लाइफस्टाइल डेस्क। कभी खेतों में काम करने वाले मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के भोजन के रूप में पहचाना जाने वाला बोरे-बासी आज छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खानपान संस्कृति की खास पहचान बन चुका है। रात के बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर रखा जाता है और अगली सुबह उसे नमक, प्याज, मिर्च या अचार के साथ खाया जाता है। देखने में यह बेहद साधारण भोजन लगता है, लेकिन इसके पीछे मौसम, मेहनत, जरूरत और स्थानीय जीवनशैली से जुड़ी एक लंबी कहानी है। सवाल है कि आखिर बोरे-बासी को कभी गरीबों का खाना क्यों कहा गया और आज इसे पारंपरिक व पौष्टिक भोजन के रूप में क्यों देखा जा रहा है?
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में धान की खेती और चावल लोगों के रोजमर्रा के भोजन का अहम हिस्सा रहे हैं। पहले के समय में खेतों में सुबह जल्दी काम पर जाने वाले लोगों के लिए रोज ताजा खाना बनाना आसान नहीं होता था। ऐसे में रात के बचे चावल को पानी में डालकर रख दिया जाता था, ताकि सुबह बिना ज्यादा मेहनत के भोजन तैयार हो सके।
बोरे-बासी बनाने के लिए महंगी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। चावल और पानी से तैयार होने वाला यह भोजन कम खर्च में पेट भरने का आसान तरीका था। इसे प्याज, हरी मिर्च, नमक, अचार या चटनी के साथ खाया जाता था। यही वजह रही कि लंबे समय तक इसे मेहनतकश और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों के भोजन से जोड़कर देखा गया।
छत्तीसगढ़ में गर्मियों के दौरान बोरे-बासी खाने की परंपरा खास तौर पर प्रचलित रही है। पानी में रखा चावल ठंडा और नरम हो जाता है, जिसे गर्म मौसम में खाना आसान लगता है। चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं। अगर इसे दाल, दही, सब्जियों या अन्य पौष्टिक चीजों के साथ खाया जाए, तो भोजन का पोषण भी बढ़ सकता है।
पानी में चावल रखने के दौरान उसमें प्राकृतिक किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी हो सकता है। इससे कुछ पोषक तत्वों और सूक्ष्मजीवों में बदलाव आते हैं। हालांकि, बोरे-बासी के हर तरीके से तैयार होने वाले चावल को प्रोबायोटिक या सेहत के लिए फायदेमंद मान लेना सही नहीं है। इसके फायदे चावल रखने के समय, तापमान, सफाई और तैयारी के तरीके पर निर्भर करते हैं।
समय के साथ बोरे-बासी को देखने का नजरिया बदला है। अब इसे सिर्फ बचा हुआ खाना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक जीवनशैली और खानपान की पहचान के रूप में भी देखा जाता है। हर साल 1 मई को छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस के अवसर पर बोरे-बासी खाने की परंपरा को सार्वजनिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है। इसका उद्देश्य मेहनतकश लोगों के भोजन और श्रम-संस्कृति को सम्मान देना भी है।
आज जब लोग स्थानीय और पारंपरिक भोजन की ओर दोबारा ध्यान दे रहे हैं, तब बोरे-बासी भी चर्चा में है। यह याद दिलाता है कि किसी भोजन की पहचान सिर्फ उसकी कीमत से तय नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छिपे अनुभव, जरूरत और संस्कृति से भी बनती है।
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