कभी गरीबों का खाना कहा जाता, आज फाइव-स्टार कल्चर में क्यों छाया छत्तीसगढ़ का 'बोरे-बासी'?

लाइफस्टाइल डेस्क। कभी खेतों में काम करने वाले मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के भोजन के रूप में पहचाना जाने वाला बोरे-बासी आज छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खानपान संस्कृति की खास पहचान बन चुका है। रात के बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर रखा जाता है और अगली सुबह उसे नमक, प्याज, मिर्च या अचार के साथ खाया जाता है। देखने में यह बेहद साधारण भोजन लगता है, लेकिन इसके पीछे मौसम, मेहनत, जरूरत और स्थानीय जीवनशैली से जुड़ी एक लंबी कहानी है। सवाल है कि आखिर बोरे-बासी को कभी गरीबों का खाना क्यों कहा गया और आज इसे पारंपरिक व पौष्टिक भोजन के रूप में क्यों देखा जा रहा है?

कम खर्च में पेट भरने का था आसान तरीका छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में धान की खेती और चावल लोगों के रोजमर्रा के भोजन का अहम हिस्सा रहे हैं। पहले के समय में खेतों में सुबह जल्दी काम पर जाने वाले लोगों के लिए रोज ताजा खाना बनाना आसान नहीं होता था। ऐसे में रात के बचे चावल को पानी में डालकर रख दिया जाता था, ताकि सुबह बिना ज्यादा मेहनत के भोजन तैयार हो सके।

बोरे-बासी बनाने के लिए महंगी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। चावल और पानी से तैयार होने वाला यह भोजन कम खर्च में पेट भरने का आसान तरीका था। इसे प्याज, हरी मिर्च, नमक, अचार या चटनी के साथ खाया जाता था। यही वजह रही कि लंबे समय तक इसे मेहनतकश और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों के भोजन से जोड़कर देखा गया। गर्मी में शरीर को राहत देने वाला पारंपरिक भोजन छत्तीसगढ़ में गर्मियों के दौरान बोरे-बासी खाने की परंपरा खास तौर पर प्रचलित रही है। पानी में रखा चावल ठंडा और नरम हो जाता है, जिसे गर्म मौसम में खाना आसान लगता है। चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं। अगर इसे दाल, दही, सब्जियों या अन्य पौष्टिक चीजों के साथ खाया जाए, तो भोजन का पोषण भी बढ़ सकता है।