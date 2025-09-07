मेरी खबरें
    Brinjal Side Effects: इन 5 बीमारियों से जूझ रहे लोगों हर हाल में करना चाहिए बैंगन से परहेज, सेहत के लिए खतरनाक

    Brinjal Side Effects Healthy Tips: बैंगन स्वादिष्ट सब्जी है लेकिन कुछ बीमारियों में यह सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। गठिया, पाइल्स (Piles), पथरी Kidney Stones), एलर्जी और पाचन संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों के लिए बैंगन का सेवन जहर के समान है। विशेषज्ञों के अनुसार, इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को बैंगन से हर हाल में परहेज (Who Should Not Eat Brinjal) करना चाहिए।

    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 11:49:00 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 11:53:37 AM (IST)
    Brinjal Side Effects: इन 5 बीमारियों से जूझ रहे लोगों हर हाल में करना चाहिए बैंगन से परहेज, सेहत के लिए खतरनाक
    Brinjal Side Effects: इन 5 बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हाल में करना चाहिए बैंगन से परहेज

    HighLights

    1. बैंगन और गठिया रोग का बढ़ता खतरा
    2. पाइल्स रोगियों के लिए बैंगन हानिकारक
    3. किडनी स्टोन मरीज बैंगन से करें परहेज

    डिजिटल डेस्क: बैंगन को आमतौर पर लोग स्वादिष्ट सब्जी मानते हैं। चाहे बैंगन का भरता हो, बैंगन के पकौड़े हों या भरवां बैंगन, ये व्यंजन हर किसी को लुभाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बैंगन हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। आयुर्वेद में इसे "वादी" यानी गैस उत्पन्न करने वाली सब्जी बताया गया है। यही कारण है कि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह सब्जी जहर से कम नहीं है। आइए जानते हैं किन बीमारियों में बैंगन से परहेज करना चाहिए।

    1. जोड़ों का दर्द (Arthritis/Joint Pain)

    अगर आप जोड़ों के दर्द या गठिया की समस्या से परेशान हैं, तो बैंगन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें मौजूद सोलानेन तत्व शरीर में सूजन को बढ़ाता है, जिससे दर्द और अकड़न और ज्यादा बढ़ जाती है।

    2. बवासीर (Piles)

    पाइल्स के मरीजों को बैंगन से सख्त परहेज करना चाहिए। बैंगन की तासीर गर्म होती है, जिससे गुदा क्षेत्र में खुजली, जलन और सूजन बढ़ सकती है। इससे तकलीफ दोगुनी हो जाती है।

    3. पथरी (Kidney Stones)

    किडनी स्टोन वाले मरीजों के लिए बैंगन नुकसानदेह है। इसमें पाया जाने वाला *ऑक्सालेट* तत्व कैल्शियम से मिलकर पथरी को बड़ा कर सकता है। इसके सेवन से पथरी बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है।

    4. एलर्जी (Allergy)

    कई लोगों को बैंगन खाने के बाद एलर्जी की समस्या हो सकती है। खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते और सूजन इसके आम लक्षण हैं। अगर ऐसी परेशानी हो तो तुरंत बैंगन का सेवन बंद कर देना चाहिए।

    5. पाचन संबंधी दिक्कतें (Gastric Issues)

    बैंगन पचाने में भारी माना जाता है। जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या रहती है, उनके लिए बैंगन परेशानी और बढ़ा सकता है। यह पेट में जलन और अपच जैसी समस्याएं खड़ी कर सकता है।

    कुल मिलाकर, बैंगन स्वादिष्ट जरूर है लेकिन कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में यह आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। ऐसे लोग अपनी डाइट से बैंगन को दूर रखें और किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

