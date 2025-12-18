मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 08:03:47 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 08:03:47 AM (IST)
    Face Wash Buying Tips: फेस वॉश खरीदते वक्त इन 5 बातों को नहीं किया चेक, तो बिगड़ सकती है आपकी स्किन
    फेस वॉश खरीदते वक्त क्या ध्यान रखें

    लाइफस्टाइल डेस्क। स्किन केयर रूटीन में फेस वॉश सबसे जरूरी स्टेप माना जाता है। यह चेहरे से गंदगी, पसीना, मेकअप और प्रदूषण को हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ और फ्रेश महसूस होती है। लेकिन अगर फेस वॉश सही न चुना जाए, तो यही आदत स्किन की परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए फेस वॉश खरीदते वक्त इन 5 जरूरी बातों (Face Wash Buying Tips) को जरूर ध्यान में रखें।

    सबसे पहले जानें अपनी स्किन टाइप

    फेस वॉश लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी त्वचा किस प्रकार की है। ऑयली स्किन वालों को ऐसे फेस वॉश लेने चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करें, जैसे सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल युक्त प्रोडक्ट। ड्राई स्किन के लिए क्रीम या मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश बेहतर रहता है, जिसमें ग्लिसरीन या हयालूरोनिक एसिड हो। वहीं सेंसिटिव स्किन के लिए हल्का, जेंटल और फ्रेगरेंस-फ्री फेस वॉश सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है।


    इंग्रेडिएंट्स पर जरूर डालें नजर

    कोई भी फेस वॉश खरीदने से पहले उसकी सामग्री को ध्यान से पढ़ें। सल्फेट, पैराबेंस और ज्यादा खुशबू वाले केमिकल्स त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी स्किन पिंपल्स या एक्ने से परेशान रहती है, तो बेंजोयल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश उपयोगी हो सकते हैं।

    pH बैलेंस न करें नजरअंदाज

    त्वचा का नैचुरल pH लेवल करीब 4.5 से 5.5 के बीच होता है। ऐसे में pH बैलेंस्ड फेस वॉश चुनना जरूरी है। बहुत ज्यादा हार्श फेस वॉश स्किन की प्राकृतिक परत को कमजोर कर सकता है, जिससे ड्राईनेस और रेडनेस की समस्या बढ़ सकती है।

    मौसम और लाइफस्टाइल के हिसाब से चुनें फेस वॉश

    हर मौसम में एक ही फेस वॉश सही नहीं होता। गर्मियों में हल्का और ऑयल-फ्री फेस वॉश बेहतर रहता है, जबकि सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना मेकअप करते हैं या ज्यादा प्रदूषण में रहते हैं, तो डीप क्लींजिंग फेस वॉश चुन सकते हैं। ध्यान रखें, दिन में जरूरत से ज्यादा बार चेहरा धोना भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है।

    रिव्यू पढ़ें, लेकिन अपनी स्किन को प्राथमिकता दें

    फेस वॉश खरीदते समय ब्रांड और ऑनलाइन रिव्यू जरूर देखें, लेकिन आंख मूंदकर भरोसा न करें। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए बेहतर है पहले ट्रायल या सैंपल इस्तेमाल करें। अगर स्किन से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना सबसे सही रहेगा।

