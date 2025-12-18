Face Wash Buying Tips: फेस वॉश खरीदते वक्त इन 5 बातों को नहीं किया चेक, तो बिगड़ सकती है आपकी स्किन

लाइफस्टाइल डेस्क। स्किन केयर रूटीन में फेस वॉश सबसे जरूरी स्टेप माना जाता है। यह चेहरे से गंदगी, पसीना, मेकअप और प्रदूषण को हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ और फ्रेश महसूस होती है। लेकिन अगर फेस वॉश सही न चुना जाए, तो यही आदत स्किन की परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए फेस वॉश खरीदते वक्त इन 5 जरूरी बातों (Face Wash Buying Tips) को जरूर ध्यान में रखें।

सबसे पहले जानें अपनी स्किन टाइप फेस वॉश लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी त्वचा किस प्रकार की है। ऑयली स्किन वालों को ऐसे फेस वॉश लेने चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करें, जैसे सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल युक्त प्रोडक्ट। ड्राई स्किन के लिए क्रीम या मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश बेहतर रहता है, जिसमें ग्लिसरीन या हयालूरोनिक एसिड हो। वहीं सेंसिटिव स्किन के लिए हल्का, जेंटल और फ्रेगरेंस-फ्री फेस वॉश सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है।