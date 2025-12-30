क्या आपके टॉयलेट में भी आ सकता है सांप? जानें वो 3 बड़े कारण और बचाव के तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क। बाथरूम में छोटे-मोटे कीड़ों का दिखना सामान्य है, लेकिन सांप का मिलना एक गंभीर खतरा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सांप जानबूझकर इंसानों के संपर्क में नहीं आना चाहते, बल्कि कुछ खास परिस्थितियां उन्हें सीवर पाइप के जरिए आपके कमोड तक ले आती हैं।
सांपों को अंधेरी, शांत और संकरी जगहें पसंद होती हैं। जमीन के नीचे दबे सीवर पाइप उन्हें बाहरी शोर और खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सांप 'कोल्ड ब्लडेड' जीव होते हैं, यानी उनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। भीषण गर्मी या लू चलने पर पाइप के अंदर का स्थिर और ठंडा तापमान उन्हें राहत देता है, और रास्ता ढूंढते-ढूंढते वे टॉयलेट बाउल तक पहुंच जाते हैं।
सीवर और नालियां चूहों, मेंढकों और कीड़ों का घर होती हैं। सांप अक्सर अपने शिकार की गंध या हलचल का पीछा करते हुए इन पाइपों में घुस जाते हैं। चूंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि पाइप आगे जाकर कहां खुलता है, वे तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें कोई निकास (जैसे टॉयलेट सीट) न मिल जाए।
मानसून के दौरान जब भारी बारिश से नालियां और सीवर उफनने लगते हैं, तो पाइप के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पानी का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में खुद को डूबने से बचाने के लिए सांप ऊपर की ओर भागते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला सबसे आसान रास्ता अक्सर घरों के टॉयलेट पाइप ही होते हैं।
अपने घर को सांपों से सुरक्षित रखने के लिए आप ये सरल कदम उठा सकते हैं...
