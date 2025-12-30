मेरी खबरें
    क्या आपके टॉयलेट में भी आ सकता है सांप? जानें वो 3 बड़े कारण और बचाव के तरीके

    बाथरूम में छोटे-मोटे कीड़ों का दिखना सामान्य है, लेकिन सांप का मिलना एक गंभीर खतरा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सांप जानबूझकर इंसानों के संपर्क में नहीं आ ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 06:53:04 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 06:53:04 PM (IST)
    क्या आपके टॉयलेट में भी आ सकता है सांप?

    लाइफस्टाइल डेस्क। बाथरूम में छोटे-मोटे कीड़ों का दिखना सामान्य है, लेकिन सांप का मिलना एक गंभीर खतरा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सांप जानबूझकर इंसानों के संपर्क में नहीं आना चाहते, बल्कि कुछ खास परिस्थितियां उन्हें सीवर पाइप के जरिए आपके कमोड तक ले आती हैं।

    1. सुरक्षित आश्रय और अनुकूल तापमान

    सांपों को अंधेरी, शांत और संकरी जगहें पसंद होती हैं। जमीन के नीचे दबे सीवर पाइप उन्हें बाहरी शोर और खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सांप 'कोल्ड ब्लडेड' जीव होते हैं, यानी उनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। भीषण गर्मी या लू चलने पर पाइप के अंदर का स्थिर और ठंडा तापमान उन्हें राहत देता है, और रास्ता ढूंढते-ढूंढते वे टॉयलेट बाउल तक पहुंच जाते हैं।


    2. भोजन की तलाश (शिकार का पीछा)

    सीवर और नालियां चूहों, मेंढकों और कीड़ों का घर होती हैं। सांप अक्सर अपने शिकार की गंध या हलचल का पीछा करते हुए इन पाइपों में घुस जाते हैं। चूंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि पाइप आगे जाकर कहां खुलता है, वे तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें कोई निकास (जैसे टॉयलेट सीट) न मिल जाए।

    3. भारी बारिश और जलभराव

    मानसून के दौरान जब भारी बारिश से नालियां और सीवर उफनने लगते हैं, तो पाइप के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पानी का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में खुद को डूबने से बचाने के लिए सांप ऊपर की ओर भागते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला सबसे आसान रास्ता अक्सर घरों के टॉयलेट पाइप ही होते हैं।

    खतरे को कैसे कम करें? (बचाव के उपाय)

    अपने घर को सांपों से सुरक्षित रखने के लिए आप ये सरल कदम उठा सकते हैं...

    • वन-वे वॉल्व (Flap Valves): अपने ड्रेनेज सिस्टम में 'वन-वे फ्लैप वॉल्व' लगवाएं। यह पानी को बाहर तो जाने देता है, लेकिन बाहर से किसी भी जीव को अंदर आने से रोकता है।

    • नालियों की जाली: घर के बाहर की खुली नालियों और पाइपों के मुँह पर लोहे की जाली लगवाएं।

    • चूहों पर नियंत्रण: घर के आसपास कचरा जमा न होने दें, क्योंकि चूहे सांपों को आमंत्रित करते हैं।

    • पाइप की मरम्मत: यदि सीवर पाइप कहीं से टूटा है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं ताकि सांपों को प्रवेश का रास्ता न मिले।

