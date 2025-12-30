क्या आपके टॉयलेट में भी आ सकता है सांप? जानें वो 3 बड़े कारण और बचाव के तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क। बाथरूम में छोटे-मोटे कीड़ों का दिखना सामान्य है, लेकिन सांप का मिलना एक गंभीर खतरा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सांप जानबूझकर इंसानों के संपर्क में नहीं आना चाहते, बल्कि कुछ खास परिस्थितियां उन्हें सीवर पाइप के जरिए आपके कमोड तक ले आती हैं।

1. सुरक्षित आश्रय और अनुकूल तापमान सांपों को अंधेरी, शांत और संकरी जगहें पसंद होती हैं। जमीन के नीचे दबे सीवर पाइप उन्हें बाहरी शोर और खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सांप 'कोल्ड ब्लडेड' जीव होते हैं, यानी उनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। भीषण गर्मी या लू चलने पर पाइप के अंदर का स्थिर और ठंडा तापमान उन्हें राहत देता है, और रास्ता ढूंढते-ढूंढते वे टॉयलेट बाउल तक पहुंच जाते हैं।