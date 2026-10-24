लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। बदलते मौसम में बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और गले में खराश जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। तापमान में उतार-चढ़ाव और वातावरण में मौजूद वायरस बच्चों को जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में माता-पिता को बच्चों के खानपान, साफ-सफाई और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन देना चाहिए।