बिहार-झारखंड के घाटों से विदेशों तक कैसे पहुंचा छठ? पलायन-परंपरा ने बनाया दुनिया का पर्व

लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली के कुछ दिन बाद बिहार और झारखंड के गांवों में जब छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं, तो देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले कई लोगों का मन भी अपने घर की ओर लौटने लगता है। किसी के लिए यह बचपन की यादें हैं, तो किसी के लिए मां और दादी से सीखी पूजा की परंपरा। लेकिन अब छठ की रौनक सिर्फ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों से लेकर मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम और नीदरलैंड तक इस पर्व की झलक दिखाई देती है। सवाल है कि आखिर क्षेत्रीय पहचान वाला यह लोकपर्व धीरे-धीरे देश और विदेश तक कैसे पहुंच गया?

इसका सबसे बड़ा कारण रहा रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में लोगों का अपने घरों से बाहर जाना। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग देश के अलग-अलग शहरों में जाकर बसे। वे अपने साथ सिर्फ भाषा, खानपान और लोकगीत ही नहीं ले गए, बल्कि छठ की परंपरा भी लेकर गए। शुरुआत में कई परिवार घरों में या आसपास के तालाबों में पूजा करते थे। धीरे-धीरे एक ही क्षेत्र के लोग मिलकर सामूहिक रूप से छठ मनाने लगे। इससे दूसरे राज्यों के लोगों को भी इस पर्व को करीब से देखने और समझने का मौका मिला।

रोजगार के लिए घर से निकले लोग, अपने साथ ले गए छठ की परंपरा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूसरे औद्योगिक शहरों में बसे पूर्वांचली समुदायों ने छठ को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का माध्यम बनाया। शहरों में रहने वाले लोग अपने गांव नहीं पहुंच पाते थे, तो उन्होंने वहीं नदी, तालाब और कृत्रिम घाटों पर पूजा शुरू की। समय के साथ इन आयोजनों में स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी बढ़ी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, छठ अब देश के अलग-अलग हिस्सों में पहले से ज्यादा दिखाई देने लगा है। महानगरों में रहने वाले प्रवासी समुदाय इस पर्व के दौरान अपने घर और संस्कृति से दोबारा जुड़ते हैं। पूजा में केवल व्रती ही नहीं, बल्कि परिवार, पड़ोसी और स्थानीय लोग भी घाटों की सफाई, प्रसाद तैयार करने और व्यवस्था बनाने में हिस्सा लेते हैं।