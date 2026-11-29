लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इस बार छुट्टियों में किसी धार्मिक जगह पर दर्शन करना चाहते हैं या पहाड़ों के बीच कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

यहां उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, अमरकंटक के धार्मिक स्थल और पचमढ़ी की खूबसूरत वादियां आपका सफर यादगार बना सकती हैं। हालांकि, ठंड के मौसम में यात्रा की योजना बनाते समय रास्ते, ठहरने और सेहत से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

उज्जैन में करें महाकाल के दर्शन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। यहां दर्शन के साथ महाकाल लोक, रामघाट और हरसिद्धि माता मंदिर भी घूम सकते हैं। अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो पहले से मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग की जानकारी ले लें। छत्तीसगढ़ से उज्जैन पहुंचने के लिए ट्रेन का विकल्प देख सकते हैं। रायपुर से उज्जैन के लिए उपलब्ध ट्रेनों की जानकारी IRCTC पर जांचें। दूसरा विकल्प रायपुर से इंदौर तक हवाई यात्रा और फिर सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचना है। इंदौर से उज्जैन की दूरी करीब 55 किलोमीटर है।