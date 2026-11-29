लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इस बार छुट्टियों में किसी धार्मिक जगह पर दर्शन करना चाहते हैं या पहाड़ों के बीच कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।
यहां उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, अमरकंटक के धार्मिक स्थल और पचमढ़ी की खूबसूरत वादियां आपका सफर यादगार बना सकती हैं। हालांकि, ठंड के मौसम में यात्रा की योजना बनाते समय रास्ते, ठहरने और सेहत से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। यहां दर्शन के साथ महाकाल लोक, रामघाट और हरसिद्धि माता मंदिर भी घूम सकते हैं। अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो पहले से मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग की जानकारी ले लें।
छत्तीसगढ़ से उज्जैन पहुंचने के लिए ट्रेन का विकल्प देख सकते हैं। रायपुर से उज्जैन के लिए उपलब्ध ट्रेनों की जानकारी IRCTC पर जांचें। दूसरा विकल्प रायपुर से इंदौर तक हवाई यात्रा और फिर सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचना है। इंदौर से उज्जैन की दूरी करीब 55 किलोमीटर है।
अगर आप धार्मिक यात्रा के साथ प्रकृति का आनंद भी लेना चाहते हैं, तो अमरकंटक जा सकते हैं। यहां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा कुंड, प्राचीन मंदिर और कपिलधारा जलप्रपात देखने लायक जगहें हैं। सर्दियों में यहां का मौसम काफी ठंडा रहता है। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेकर अमरकंटक पहुंचा जा सकता है। स्टेशन से इसकी दूरी करीब 42 किलोमीटर है।
मंदिरों और धार्मिक स्थलों से अलग कुछ घूमने का मन है, तो पचमढ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। मध्य प्रदेश के इस हिल स्टेशन पर धूपगढ़, बी फॉल, पांडव गुफाएं और जटाशंकर मंदिर देख सकते हैं। यहां घूमने के लिए कम से कम तीन दिन का समय रखना बेहतर रहेगा। पिपरिया रेलवे स्टेशन से टैक्सी के जरिए पचमढ़ी पहुंचा जा सकता है।
पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड काफी बढ़ सकती है। इसलिए यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, मफलर, टोपी, दस्ताने और ऊनी मोजे जरूर रखें। ठंड में कई लोग पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन सफर के दौरान पर्याप्त पानी पीते रहना जरूरी है। आरामदायक और अच्छी पकड़ वाले जूते पहनें, ताकि पहाड़ी रास्तों पर चलने में परेशानी न हो।
बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी बीमारी से परेशान लोगों को यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अस्थमा या हृदय संबंधी परेशानी वाले लोग लंबी पैदल यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लें। नियमित दवाइयां साथ रखें और कोहरे के दौरान रात में लंबी ड्राइव करने से बचें।
अगर आप छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी छुट्टियों और बजट के हिसाब से जगह चुनें। महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन, धार्मिक और प्राकृतिक अनुभव के लिए अमरकंटक और पहाड़ों में छुट्टियां बिताने के लिए पचमढ़ी को अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- जानिए क्यों Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है 'Chosen Family' का कल्चर