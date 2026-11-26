लाइफस्टाइल डेस्क। कभी परिवार का मतलब माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों तक सीमित माना जाता था। लेकिन अब इस सोच में बदलाव आ रहा है। खासकर युवाओं के बीच ऐसे दोस्तों का महत्व बढ़ रहा है, जो मुश्किल समय में परिवार की तरह साथ खड़े रहते हैं। ये दोस्त सिर्फ घूमने-फिरने या पार्टी करने तक सीमित नहीं होते, बल्कि भावनात्मक सहारा देने से लेकर रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में भी एक-दूसरे का साथ निभाते हैं। इसी सोच को इन दिनों Chosen Family यानी चुना हुआ परिवार कहा जा रहा है।

इसका मतलब है कि इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को परिवार का दर्जा देता है, जिनसे उसका कोई खून का रिश्ता नहीं होता। ये लोग दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी या कोई करीबी हो सकते हैं। उनके बीच का रिश्ता भरोसे, अपनापन और एक-दूसरे की देखभाल पर टिका होता है।

आखिर क्यों खास हो रहे हैं ऐसे रिश्ते? आज पढ़ाई और नौकरी के लिए बड़ी संख्या में युवा अपने घर और शहर से दूर रह रहे हैं। नए शहर में रहने के दौरान उन्हें कई बार अकेलेपन और घर की याद का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कॉलेज के दोस्त, ऑफिस के साथी या आसपास रहने वाले लोग धीरे-धीरे उनके करीब आ जाते हैं। कई बार यही दोस्त बीमारी में देखभाल करते हैं, परेशानी में सलाह देते हैं और त्योहारों पर परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते। धीरे-धीरे दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदल जाती है, जहां लोग एक-दूसरे को सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि अपना परिवार मानने लगते हैं।