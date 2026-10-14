बच्चों में 4 गुना बढ़ा मोटापा; WHO ने जारी की नई गाइडलाइन्स, 9 साल से कम उम्र में दवाओं और सर्जरी पर सख्त पाबंदी

धर्म डेस्क। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने बच्चों और किशोरों में तेजी से बढ़ते मोटापे (Obesity) के सही प्रबंधन और रोकथाम के लिए इतिहास में पहली बार व्यापक वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। WHO के अनुसार, साल 1990 के बाद से बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर 2% से बढ़कर 8% (4 गुना) हो गई है।

ताजा आंकड़ों (2024) के मुताबिक, दुनिया भर में 17 करोड़ बच्चे और किशोर (5 से 19 साल) मोटापे की गिरफ्त में हैं। इनमें से 7 करोड़ बच्चे (5 से 9 साल) तथा 10 करोड़ किशोर (10 से 19 साल) शामिल हैं।

मोटापे को लंबे समय तक रहने वाली क्रॉनिक बीमारी मानते हुए WHO ने इसके इलाज के लिए 'लाइफ-कोर्स अप्रोच' (जीवन भर चलने वाली देखभाल प्रक्रिया) अपनाने की सलाह दी है। WHO की प्रमुख गाइडलाइन्स एवं डॉक्टरी परामर्श 0-9 साल के बच्चों के लिए सख्त पाबंदी: 9 साल तक के बच्चों में वजन घटाने वाली दवाओं (Weight Loss Drugs), बेरिएट्रिक सर्जरी या वजन घटाने वाले किसी भी मेडिकल डिवाइस के इस्तेमाल को पूरी तरह गलत माना गया है।

10-19 साल के किशोरों के लिए नियम: इस उम्र के किशोरों में केवल गंभीर मोटापे की स्थिति और विशेष चिकित्सकीय स्थितियों में ही मंजूरी प्राप्त दवाओं या बेरिएट्रिक सर्जरी पर विचार किया जा सकता है—वह भी तब, जब जीवनशैली सुधार (आहार और व्यायाम) के सभी उपाय पूरी तरह विफल हो चुके हों।