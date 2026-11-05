दीवाली पर पारंपरिक स्वाद की मांग, चिवड़ा, चकली और अनारसे के सबसे ज्यादा आर्डर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिवाली की रौनक घरों में बनने वाले पारंपरिक पकवानों के बिना अधूरी है। बाजार में मिठाइयों और नमकीन के ढेरों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन घर के बने चिवड़े, चकली, अनारसे और लड्डुओं का स्वाद आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। यही वजह है कि त्योहार नजदीक आते ही शहर की महिला उद्यमियों के गृह उद्योगों में कामकाज तेज हो गया है।

किसी के पास चकली और अनारसे के सबसे ज्यादा ऑर्डर हैं, तो कोई चिवड़ा, सेव, गुजिया और मीठे पारे तैयार करने में जुटी है। कोई 10 से 15 किलो सामग्री बना रही है, तो किसी ने 40 किलो अनारसे बनाने का लक्ष्य रखा है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी काम दे रही हैं। इनके लिए दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि सालभर की मेहनत को कारोबार में बदलने का खास मौका भी है।

पारंपरिक स्वाद की मांग, चकली और अनारसे के सबसे ज्यादा आर्डर मुक्ता देवलालीकर बताती हैं कि वे बीते पांच-छह सालों से दिवाली के लिए पारंपरिक नाश्ते तैयार कर रही हैं। वैसे तो लोग सभी तरह के पकवानों के आर्डर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मांग चकली और अनारसे की रहती है। इसकी वजह बताते हुए वे कहती हैं कि लोगों को इन दोनों पकवानों का पारंपरिक स्वाद पसंद है। दुकानों में मिलने वाले उत्पादों में वह स्वाद नहीं मिल पाता, इसलिए लोग खास तौर पर घर के बने चकली और अनारसे खरीदना पसंद करते हैं। वे बताती हैं, इसके अलावा चिवड़ा, नमकीन, मीठे पारे, लड्डू, सेव और गुजिया की भी अच्छी मांग रहती है। मैं सभी पकवान 10 से 15 किलो तक तैयार कर रही हूं। इस काम में मेरे पति के साथ दीदी और भाभी भी हाथ बंटाती हैं।