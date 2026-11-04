दीवाली डेकोरेशन के लिए महिलाएं रील्स से सजावट के आइडिया लेकर फूलों और दीयों से सजा रहीं घर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दिवाली पर घर सजाने का उत्साह अब बाजार से सामान खरीदने तक सीमित नहीं है। महिलाएं अपनी पसंद और कल्पनाशीलता के साथ घर के हर कोने को खास रूप देने में जुटी हैं। कोई फूलों से सजी थालियों में दीये रख रही है तो कोई गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों से रंगोली और दीप सज्जा तैयार कर रही है। मुख्य द्वार, पूजा स्थल और बालकनी के लिए अलग-अलग थीम अपनाई जा रही हैं।

सजावट के नए विचारों के लिए महिलाएं सोशल मीडिया पर रील्स, दूसरे शहरों के डेकोरेशन पेज और वेबसाइट देख रही हैं। वहां से मिले आइडिया को अपनी पसंद और घर की जगह के अनुसार बदलकर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस बार फूलों की सजावट में कई तरह के प्रयोग नजर आ रहे हैं।

गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों से थाली के चारों ओर डिजाइन बनाना, पीतल के दीपदान के नीचे फूलों की गोल आकृति सजाना और पानी से भरे बड़े बर्तनों में फूलों के साथ तैरते दीये रखना पसंद किया जा रहा है। रंगोली में भी पारंपरिक रंगों की जगह ताजे फूलों का इस्तेमाल हो रहा है। पूजा स्थल पर फूलों की पंखुड़ियों, पीतल के बर्तनों और कमल के आकार वाले दीपों का संयोजन भी किया जा रहा है। हविषा गौर बताती हैं कि वे दिवाली की सजावट के लिए सोशल मीडिया पर अलग-अलग रील्स देखती हैं। कई बार किसी रील से मिला छोटा-सा विचार अपने घर के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकता है। अलग-अलग पेज और जगहों के आइडिया मिलाकर नया प्रयोग करना उन्हें पसंद है। उनके अनुसार, सुंदर सजावट के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। फूल, दीये, मोमबत्तियां और घर में मौजूद सजावटी वस्तुओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर आकर्षक रूप दिया जा सकता है।