Constitution Day 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं... कितने दिनों की मेहनत के बाद तैयार हुआ भारत का संविधान?

लाइफस्टाइल डेस्क: क्या आपने कभी सोचा है कि हम आज जिन अधिकारों जैसे बोलने की स्वतंत्रता, समानता और मतदान का अधिकार पर गर्व करते हैं, वे हमें कैसे मिले? यह किसी एक दिन का परिणाम नहीं था, बल्कि उन महान नेताओं की वर्षों की मेहनत का फल है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा देने के लिए निरंतर कार्य किया। यही कारण है कि हर साल 26 नवंबर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस (Constitution Day) हमारे इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण दिन है।

26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया संविधान 26 नवंबर 1949 वह दिन था जब संविधान सभा ने भारत के संविधान (Indian Constitution Facts) को आधिकारिक रूप से अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक स्पष्ट और प्रभावी प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता थी। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 1946 में संविधान सभा गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का मसौदा तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य डॉ. बी.आर. आंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया।

भारत का संविधान बनाने में इतना लगा समय 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों की निरंतर मेहनत, विचार-विमर्श, संशोधन और लंबी बहसों के बाद भारतीय संविधान तैयार हुआ। 1948 की शुरुआत में डॉ. आंबेडकर ने इसका प्रारूप सभा के सामने प्रस्तुत किया। व्यापक चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू (Why is Constitution Day Celebrated on November 26th) किया गया। इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश बन गया और आज हम उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधानदुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अंग्रेजी संस्करण में लगभग 1,17,360 शब्द हैं, जो इसकी व्यापकता और विस्तार को दर्शाते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को संतुलित रखते हुए बनाए गए इस संविधान को विश्व के सबसे समावेशी संविधानों में से एक माना जाता है।