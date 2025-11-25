मेरी खबरें
    Constitution Day 2025: संविधान की 10 हैरान करने वाली बातें जिन्हें जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे

    Constitution Day 2025: भारत हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। 1949 में इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। दुनिया का सबसे लंबा लिखित भारतीय संविधान कई देशों से प्रेरित है। इसे हाथ से लिखा गया और लगभग तीन साल में तैयार किया गया। इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 03:35:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 03:35:00 PM (IST)
    भारत के संविधान से जुड़ी रोचक बातें (Picture Courtesy: Freepik)

    डिजिटल डेस्क। भारत हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day 2025) मनाता है। यह वही दिन है जब 1949 में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन इसे अंतिम रूप दिया गया था। भारत का संविधान देश को लोकतांत्रिक पहचान देता है और हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है।

    इस मौके पर आइए जानते हैं भारतीय संविधान से जुड़ी 10 सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बातें, जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते।

    1. दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान

    भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। इसकी विशालता भारत की विविधता को दर्शाती है।

    2. हाथ से लिखा गया संविधान

    संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से इटैलिक शैली में लिखी थी। यह प्रति संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे विशेष शीशे के बॉक्स में सुरक्षित है।

    3. लगभग 3 साल में तैयार

    संविधान सभा ने इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। इस दौरान कुल 114 बैठकें हुईं।

    4. 2000 से ज्यादा संशोधन

    अंतिम ड्राफ्ट बनने से पहले संविधान के पहले प्रारूप में 2000 से अधिक बदलाव किए गए थे। इससे पता चलता है कि इसे बनाने में कितनी गहन चर्चा हुई।

    5. 15 महिलाओं के हस्ताक्षर

    संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिलाएं भी थीं, जो उस समय महिलाओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।

    6. अंग्रेजी संस्करण में 1.17 लाख से ज्यादा शब्द

    अंग्रेजी संस्करण में 117,369 शब्द हैं, जो इसे दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में शामिल करता है।

    7. प्रस्तावना को संविधान की आत्मा

    संविधान की प्रस्तावना को इसकी “आत्मा” कहा जाता है। इसे अमेरिकी संविधान से प्रेरित माना जाता है। अब तक संविधान में 124 संशोधन हुए हैं, लेकिन प्रस्तावना कभी नहीं बदली।

    8. अशोक चक्र राष्ट्रीय चिन्ह बना

    26 जनवरी 1950 को ही अशोक चक्र को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया।

    9. मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

    संविधान में नागरिकों के छह मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं।

    10. कई देशों से प्रेरित

    भारतीय संविधान कई देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधानों से प्रेरित है।

