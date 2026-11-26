लाइफस्टाइल डेस्क। शादी को यादगार बनाने के लिए अब लोग सिर्फ अच्छे होटल या मैरिज गार्डन की तलाश नहीं करते। कई कपल चाहते हैं कि उनकी शादी किसी ऐसी जगह हो, जहां खूबसूरत नजारे हों और मेहमान भी शादी के साथ घूमने का मजा ले सकें। इसी वजह से डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन बढ़ रहा है। अगर आप भी शादी के लिए किसी अलग जगह की तलाश में हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ठिकाने हैं, जहां महल, झील, पहाड़ और हरियाली के बीच शादी की योजना बना सकते हैं।

मध्य प्रदेश की 5 खूबसूरत जगहें

1. ओरछा: बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा अपने पुराने महलों और खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है। यहां शाही अंदाज में शादी करने का सपना पूरा किया जा सकता है। आसपास होटल और रिजॉर्ट भी मौजूद हैं।

2. मांडू: अगर आप इतिहास और खूबसूरत नजारों के बीच शादी करना चाहते हैं, तो मांडू अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां का जहाज महल और आसपास की हरियाली शादी की तस्वीरों को खास बना सकती है।

3. महेश्वर: नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर शांत और खूबसूरत जगह है। यहां घाट, किला और नदी का नजारा शादी को यादगार बना सकता है।

4. पचमढ़ी: पहाड़, हरियाली और ठंडा मौसम पसंद करने वाले कपल्स के लिए पचमढ़ी अच्छा विकल्प है। यहां किसी रिजॉर्ट में छोटी शादी या प्री-वेडिंग कार्यक्रम रखा जा सकता है।

5. भोपाल: बड़े तालाब के किनारे बसे भोपाल में कई अच्छे होटल और रिजॉर्ट हैं। यहां झील के खूबसूरत नजारे के साथ शादी का आयोजन किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ की 5 खूबसूरत जगहें

1. गंगरेल बांध: धमतरी के पास स्थित गंगरेल बांध अपने बड़े जलाशय और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां पानी के किनारे शादी या छोटे समारोह की योजना बनाई जा सकती है।

2. बारनवापारा: अगर आपको हरियाली और जंगल पसंद हैं, तो बारनवापारा के आसपास के रिजॉर्ट अच्छे विकल्प हो सकते हैं। यहां प्रकृति के बीच शादी का अलग अनुभव मिलेगा।

3. चित्रकोट: बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहां शादी करने के बजाय प्री-वेडिंग फोटोशूट या मेहमानों के घूमने का कार्यक्रम रखा जा सकता है।

4. सिरपुर: सिरपुर अपने पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। जो लोग अपनी शादी में संस्कृति और परंपरा का रंग चाहते हैं, उनके लिए यह जगह खास हो सकती है।

5. रायपुर: अगर आप बड़ी शादी करना चाहते हैं, तो रायपुर में कई होटल, मैरिज गार्डन और रिजॉर्ट मौजूद हैं। यहां मेहमानों के ठहरने और शादी के आयोजन की सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं।

शादी की बुकिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान

किसी भी पर्यटन स्थल पर शादी करने से पहले वहां आयोजन की अनुमति, होटल की सुविधा, मेहमानों के ठहरने और आने-जाने की व्यवस्था जरूर जांच लें। खासकर जंगल, झरने, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतों के आसपास शादी करने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी हो सकती है।