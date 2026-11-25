लाइफस्टाइल डेस्क। दोस्त की शादी हो और गिफ्ट को लेकर कंफ्यूजन न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है! शादी की तारीख तय होते ही कपड़े, जूते और ट्रैवल की तैयारी तो शुरू हो जाती है, लेकिन जब गिफ्ट खरीदने की बारी आती है तो समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या दें जो दूल्हा-दुल्हन दोनों को पसंद आए। कई बार महंगे गिफ्ट खरीदने के बाद भी वे किसी कोने में रखे रह जाते हैं। वहीं, कुछ छोटे और सोच-समझकर दिए गए तोहफे जिंदगीभर याद रहते हैं।

अगर आपके किसी खास दोस्त की शादी होने वाली है और आप भी गिफ्ट को लेकर परेशान हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि अच्छा गिफ्ट देने के लिए हजारों रुपये खर्च किए जाएं। आप अपने बजट और दोस्त की पसंद के हिसाब से भी कुछ ऐसा चुन सकते हैं, जो उनके नए सफर में काम आए। यहां 500 से लेकर 5000 तक के 15 ऐसे Wedding Gift Ideas दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

500 तक के गिफ्ट: कम बजट में भी खास बनाएं दोस्त का दिन 1. पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम दोस्ती की पुरानी तस्वीरें और उनसे जुड़ी यादें किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा खास हो सकती हैं। आप अपने दोस्त और उसके पार्टनर की तस्वीर वाला फोटो फ्रेम बनवा सकते हैं। चाहें तो उसमें उनकी शादी की तारीख या कोई छोटी-सी प्यारी लाइन भी लिखवा दें। 2. कपल कॉफी मग अगर आपके दोस्त और उनके पार्टनर को चाय या कॉफी पीना पसंद है, तो उनके लिए मैचिंग कपल मग अच्छा विकल्प हो सकता है। इन पर दोनों के नाम या कोई मजेदार मैसेज भी लिखवा सकते हैं। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला छोटा लेकिन प्यारा गिफ्ट है।

3. खुशबूदार कैंडल सेट घर को खूबसूरत और सुकून भरा बनाने के लिए खुशबूदार कैंडल्स दी जा सकती हैं। बाजार में अलग-अलग खुशबू और डिजाइन के कैंडल सेट मिल जाते हैं। इन्हें एक छोटे से गिफ्ट बॉक्स में पैक करवाकर देना अच्छा रहेगा। 4. इनडोर प्लांट नए घर की शुरुआत के लिए छोटा-सा पौधा भी अच्छा तोहफा हो सकता है। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या सक्युलेंट जैसे पौधे कम देखभाल में भी घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। इसके साथ एक सुंदर गमला भी दे सकते हैं। 1000 तक के गिफ्ट: रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे काम 5. पर्सनलाइज्ड नेमप्लेट अगर दोस्त शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होने वाला है, तो उसके और पार्टनर के नाम वाली छोटी नेमप्लेट एक अच्छा विकल्प है। इसे दरवाजे पर लगाया जा सकता है और यह नए घर की यादगार शुरुआत भी बनेगी। 6. कपल फोटो एल्बम आजकल ज्यादातर तस्वीरें मोबाइल में ही रह जाती हैं। ऐसे में दोस्त की कुछ खास तस्वीरों का छोटा फोटो एल्बम बनवाकर देना अच्छा आइडिया है। इसमें पुरानी दोस्ती की तस्वीरों के साथ नए कपल की यादें भी शामिल की जा सकती हैं। 7. होम डेकोर आइटम शादी के बाद घर सजाने के लिए खूबसूरत वॉल हैंगिंग, टेबल डेकोर, शोपीस या छोटा मिरर सेट दिया जा सकता है। कोशिश करें कि ऐसा डिजाइन चुनें जो ज्यादा भड़कीला न हो और आसानी से किसी भी घर की सजावट में फिट हो जाए।

8. कपल सेल्फ केयर हैम्पर एक खूबसूरत बॉक्स में स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हैंड क्रीम, बॉडी लोशन और फेस मास्क रखकर सेल्फ केयर हैम्पर तैयार किया जा सकता है। यह गिफ्ट दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए इस्तेमाल करने लायक चीजों से बनाया जा सकता है। 2000 तक के गिफ्ट: थोड़ा खास और थोड़ा यादगार 9. डिनर सेट या सर्विंग सेट शादी के बाद घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में सुंदर डिनर सेट, कपल सर्विंग बाउल या स्नैक प्लेट्स काम आ सकती हैं। यह ऐसा गिफ्ट है जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है। 10. पर्सनलाइज्ड वुडन वॉल क्लॉक दोस्त के नए घर के लिए नाम और शादी की तारीख वाली वॉल क्लॉक बनवाई जा सकती है। यह सामान्य घड़ी से थोड़ी अलग होगी और हर बार समय देखने पर उन्हें आपकी याद भी आएगी। 11. ट्रैवल ऑर्गनाइजर सेट अगर आपके दोस्त को घूमने का शौक है, तो ट्रैवल ऑर्गनाइजर सेट अच्छा विकल्प है। इसमें पासपोर्ट कवर, लगेज टैग, ट्रैवल पाउच और छोटे ऑर्गनाइजर शामिल हो सकते हैं। हनीमून या आने वाली यात्राओं में ये चीजें काम आएंगी। 12. कस्टमाइज्ड कपल कैरिकेचर दोस्त और उसके पार्टनर की तस्वीर से बना कार्टून या कैरिकेचर एक अलग तरह का गिफ्ट हो सकता है। इसे फ्रेम करवाकर दिया जा सकता है। खासकर उन दोस्तों के लिए यह अच्छा विकल्प है जिन्हें कुछ मजेदार और हटकर चीजें पसंद हैं। 5000 तक के गिफ्ट: करीबी दोस्त के लिए कुछ खास 13. कॉफी मेकर या इलेक्ट्रिक केटल अगर दोस्त को सुबह कॉफी या चाय पीने की आदत है, तो कॉफी मेकर या अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिक केटल दी जा सकती है। यह दिखने में भी अच्छा लगेगा और नए घर में रोजाना काम आएगा। 14. कपल स्पा या डिनर वाउचर कई बार सामान देने के बजाय कोई अच्छा अनुभव देना ज्यादा यादगार होता है। आप दोनों के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट का डिनर वाउचर या स्पा सेशन गिफ्ट कर सकते हैं। शादी की भागदौड़ के बाद उन्हें साथ में कुछ सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलेगा।