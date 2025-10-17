मेरी खबरें
    Dhanteras 2025 Wishes: धनतेरस पर अपनों को इन खास संदेशों से दें शुभकामनाएं, दिन बनेगा और भी खास

    इस धनतेरस (Dhanteras 2025) पर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को प्यार और आशीर्वाद से भरे ये खूबसूरत शुभकामना संदेश (festival greetings) भेज सकते हैं और उनका दिन और भी खास बना सकते हैं।

    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 03:59:01 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 04:02:22 PM (IST)
    धनतेरस पर अपनों को दें शुभकामनाएं।

    लाइफस्टाइल डेस्क। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह शुभ अवसर 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा।

    धनतेरस से ही पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत होती है। इस खास मौके पर लोग भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

    पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन को धनत्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है। इस दिन सोना-चांदी, बर्तन या नए सामान की खरीदारी को शुभ माना जाता है, जिससे घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है।

    ऐसे में इस धनतेरस (Dhanteras 2025) पर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को प्यार और आशीर्वाद से भरे ये खूबसूरत शुभकामना संदेश (festival greetings) भेज सकते हैं और उनका दिन और भी खास बना सकते हैं।

    धनतेरस पर शुभकामना संदेश

    धनतेरस पर हो सदा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

    घर-आंगन रहे सुख-शांति से आबाद।

    Happy Dhanteras 2025

    धनतेरस का ये प्यारा त्योहार,

    जीवन में लाएं खुशियां अपार।

    माता लक्ष्मी विराजें आपके द्वार,

    सभी कामना करें आपकी स्वीकार।

    Happy Dhanteras 2025

    दीपों से जगमग हो संसार,

    मां लक्ष्मी करें सब पर उपकार,

    धनतेरस लाए ढेर सारा धन,

    और जीवन में रहे सदा सुख-चैन।

    धनतेरस का शुभ दिन आया,

    खुशियों का सागर साथ लाया,

    हर मन में हो विश्वास का दीपक,

    जीवन में छा जाए उजाला अपार।

    दीयों की रोशनी से चमके संसार,

    हर घर में हो खुशियों की बहार,

    धनतेरस पर मिले आपको धन की बरसात,

    मां लक्ष्मी करें आपके जीवन में वास।

    सोना-चांदी की हो खरीदारी,

    घर में बजे खुशियों की झंकार प्यारी,

    धनतेरस का ये शुभ दिन लाए उजाला,

    हर दिल में भर दे सुख का उजियाला।

    मिट्टी के दीप जलाएं प्यार से,

    हर कोना महके त्योहार से,

    धनतेरस लाए खुशियों की सौगात,

    मां लक्ष्मी करें आपकी हर मुराद पूरी बात।

    आज का दिन है शुभ और प्यारा,

    हर मन में बसे खुशियों का नज़ारा,

    धनतेरस की आपको लाख-लाख शुभकामना,

    मां लक्ष्मी दें धन और सुकून का खज़ाना।

    सोने-चांदी से नहीं, मुस्कान से धन कमाओ।


