सुबह बीमारी का पता चलेगा और दोपहर में इलाज होगा, कैंसर रिसर्च में रेडियोथेरेपी में आ सकता है क्रांतिकारी बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कैंसर की बीमारी के बेहतर इलाज के लिए दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिसर्च की जा रही हैं। रेडियोथेरेपी तकनीकों को लेकर भी अनुसंधान कार्य तेज गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में आधुनिक रेडियोथेरेपी तकनीकें ट्यूमर को ज्यादा सटीकता से टारगेट करने और उसके आसपास के स्वस्थ ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम करने में मददगार होंगी।

जिस तेजी से शोध कार्य हो रहे हैं तो वो समय दूर नहीं है जब सुबह बीमारी का पता चलेगा, दोपहर में इलाज होगा और कुछ वक्त बाद ही मरीज को घर ले जाया सकेगा। यह कहना था ज्वाइंट डिपार्टमेंट आफ फिजिक्स एट इंस्टीट्यूट आफ कैंसर रिसर्च के हेड प्रोफेसर उवे ओएल्फके का। लगभग दो दशकों से रेडियोथेरेपी, मेडिकल फिजिक्स और कैंसर की उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में ओएल्फके शोध कार्य कर रहे हैं। रियल टाइम ट्यूमर थेरेपी को लेकर अपने विचार रखते हुए प्रो. ओएल्फके ने कहा कि कैंसर के इलाज की यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें उपचार के दौरान ट्यूमर की स्थिति और उसकी हलचल पर लगातार नजर रखी जाती है।