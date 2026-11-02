Diwali Decoration: सजावट में स्मार्ट शेंडलियर का रूझान, रंग और डिजाइन के साथ बदलती है रोशनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आज घर तेजी से स्मार्ट हो रहे हैं। इसी को देखते हुए घर में सजावट के लिए स्मार्ट समान पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा ही एक बदलाव अब शेंडलियर यानी शेंडलियर में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बाजार में स्मार्ट शेंडलियरों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

पहले जहां शेंडलियर का काम कमरे में रोशनी फैलाना और सजावट बढ़ाना होता था, वहीं अब ये घर की थीम के हिसाब से रंग बदलने और अलग-अलग तरह के लाइट इफेक्ट देने का काम भी कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, क्रिस्टल, एलईडी और मेटलिक शेंडलियर लोगों को पसंद आ रहे हैं। इनकी कीमत डिजाइन, आकार और तकनीक के हिसाब से तय होती है। कुछ शेंडलियर हजारों रुपये में मिल जाते हैं, जबकि खास डिजाइन वाले शेंडलियरों की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच जाती है।

स्मार्ट शेंडलियरों की खासियत यह है कि इन्हें जरूरत और पसंद के हिसाब से चलाया जा सकता है। कई शेंडलियरों में रिमोट की मदद से रोशनी कम या ज्यादा करने, रंग बदलने और लाइट का पैटर्न चुनने की सुविधा मिलती है। कुछ माडल में मोबाइल फोन से भी रोशनी को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे एक ही कमरे में अलग-अलग समय पर अलग माहौल बनाया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी शेंडलियर बने पसंद इंटीरियर डिजाइनर दिव्या शर्मा के अनुसार, अब लोग घर की सजावट में ऐसी चीजें पसंद कर रहे हैं, जो देखने में सुंदर होने के साथ उपयोग में भी आसान हों। इसी को देखते हुए ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया और घर के बड़े हाल में ऐसे शेंडलियर लगाए जा रहे हैं।

वे बताती हैं कि काइनेटिक एनर्जी शेंडलियर अपनी अलग बनावट और मूवमेंट के कारण लोगों का ध्यान खींचते हैं। इनमें मोटर और सेंसर की मदद से शेंडलियर के कुछ हिस्से ऊपर-नीचे या अलग-अलग दिशा में घूम सकते हैं। इससे रोशनी के साथ बदलता हुआ डिजाइन दिखाई देता है। कुछ शेंडलियरों में अलग-अलग रंगों की एलईडी लाइट भी लगी होती हैं। इन शेंडलियरों का इस्तेमाल बड़े घरों, होटलों, रिसार्ट और मैरिज हाल में अधिक किया जाता है। इनकी कीमत करीब 50 हजार रुपये से शुरू होकर 30 लाख रुपये तक जा सकती है। कीमत शेंडलियर के आकार, उसमें लगी तकनीक और डिजाइन पर निर्भर करती है। घर में इन्हें लगवाने से पहले छत की ऊंचाई और वजन सहने की क्षमता का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्रिस्टल शेंडलियर से मिलती है चमकदार रोशनी क्रिस्टल शेंडलियर आज भी सजावट के लिए पसंद किए जाते हैं। इनमें लगे कांच या क्रिस्टल के छोटे-छोटे टुकड़े रोशनी पड़ने पर चमकते हैं। इससे कमरे में रोशनी कई दिशाओं में फैलती है।

बड़े ड्राइंग रूम, सीढ़ियों के पास और ऊंची छत वाले हॉल में इनका इस्तेमाल अधिक होता है।

डिजाइनर रोहित मंगवानी के अनुसार, इन शेंडलियरों में छोटे और बड़े दोनों तरह के डिजाइन मिलते हैं।

कुछ में सुनहरे रंग का फ्रेम होता है, जबकि कुछ में चांदी जैसी चमक वाला फ्रेम लगाया जाता है।

हालांकि, इनकी सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। क्रिस्टल पर धूल जमने से चमक कम हो सकती है। इसलिए इन्हें साफ करने के लिए मुलायम कपड़े का उपयोग किया जाता है। एलईडी शेंडलियर में डिजाइन के कई विकल्प एलईडी शेंडलियर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हैं, जो कम बिजली खर्च करने के साथ घर को नया लुक देना चाहते हैं। इनमें रिंग, स्पाइरल, वेव और गोल आकार के डिजाइन मिलते हैं। कुछ शेंडलियरों में एक से ज्यादा रिंग होती हैं, जिन्हें अलग-अलग ऊंचाई पर लगाया जाता है। इससे छत पर सुंदर डिजाइन बनता है। कई एलईडी शेंडलियरों में सफेद, पीली और हल्की गर्म रोशनी के विकल्प मिलते हैं। कमरे में पढ़ने या काम करने के लिए तेज रोशनी और आराम के समय हल्की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है। Diwali Decoration: गुलदाउदी, गेंदा, पेटूनिया व पिटूनिया जैसे मौसमी फूलों से सजाएं घर की बालकनी और छत मेटलिक शेंडलियर से मिलता है आधुनिक लुक आधुनिक सजावट वाले घरों में मेटलिक शेंडलियर भी पसंद किए जा रहे हैं। इनमें लोहे, कापर और ब्रांज जैसे मटेरियल का उपयोग होता है। गोल, चौकोर और दूसरी ज्योमेट्रिक आकृतियों वाले डिजाइन इनकी खासियत हैं। इनका उपयोग डाइनिंग टेबल के ऊपर, रसोई के पास बने काउंटर और छोटे ड्राइंग रूम में किया जा सकता है।