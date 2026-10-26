Diwali Decoration: गुलदाउदी, गेंदा, पेटूनिया व पिटूनिया जैसे मौसमी फूलों से सजाएं घर की बालकनी और छत

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। सर्दियों का मौसम बागवानी के शौकीनों के लिए खास होता है। इस मौसम में जहां सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवाएं सुकून देती हैं, वहीं घर की बालकनी, छत और आंगन को रंग-बिरंगे फूलों से सजाने का भी अच्छा अवसर मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार अक्टूबर से नवंबर का समय सर्दियों के मौसमी फूलों के पौधे लगाने के लिए अनुकूल माना जाता है।

सही पौधों का चुनाव, उपयुक्त मिट्टी और नियमित देखभाल से घर का छोटा-सा गार्डन भी फूलों से महक सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है। गमलों, हैंगिंग पॉट्स और छोटी-सी बालकनी में भी खूबसूरत गार्डन तैयार किया जा सकता है। सर्दियों में गेंदा, गुलदाउदी, पेटूनिया, डहेलिया, कैलेंडुला, फ्लाक्स, पैंजी और स्वीट एलिसम जैसे फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं। गेंदा अपने चमकीले पीले और नारंगी रंग के कारण गार्डन को आकर्षक बनाता है। गुलदाउदी की विभिन्न रंगों और आकारों वाली किस्में गमलों की सुंदरता बढ़ाती हैं। वहीं पेटूनिया के गुलाबी, बैंगनी, सफेद और लाल फूल बालकनी को रंगीन बना देते हैं।