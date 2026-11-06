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Deepawali: पटाखों के बाजार में सेल्फी स्टिक से लेकर म्यूजिकल गन तक, इस बार दिखेंगे अनोखे अंदाज

इस बार बाजार में तीन नए आइटम खास तौर पर आए हैं। इनमें सेल्फी स्टिक में चमकने वाली लाइट और विशेष प्रकाश प्रभाव देखने को मिलता है।

By Pooja GiteEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 04:06:39 PM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 04:23:03 PM (IST)
Deepawali: पटाखों के बाजार में सेल्फी स्टिक से लेकर म्यूजिकल गन तक, इस बार दिखेंगे अनोखे अंदाज
इस बार बाजार में नए आइटम खास तौर पर आए हैं।

HighLights

  1. गिटार से निकलेंगे संगीतमयी लेजर फव्वारे।
  2. ड्रोन और जंपिंग पटाखों के भी विकल्प।
  3. पारंपरिक बमों से हटकर नए डिजाइन।

नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। दीपावली पर घरों में रोशनी के साथ आसमान में रंगीन आतिशबाजी देखने का उत्साह भी रहता है। इस बार पटाखों के बाजार में यह उत्साह कुछ नए अंदाज में नजर आने वाला है।

अब तक लक्ष्मी बम, सुतली बम, अनार और चकरी जैसे पारंपरिक पटाखों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बाजार में कई अनोखे विकल्प आए हैं।

इनमें सेल्फी स्टिक, गिटार और म्यूजिकल गन जैसे पटाखे खास हैं। इनके नाम ही नहीं, बल्कि इनसे निकलने वाली रोशनी, संगीत और फव्वारों का अंदाज भी इन्हें दूसरे पटाखों से अलग बनाता है।

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फायरवर्क्स के संचालक राजकुमार बालचंदानी बताते हैं कि इस बार बाजार में तीन नए आइटम खास तौर पर आए हैं। इनमें सेल्फी स्टिक में चमकने वाली लाइट और विशेष प्रकाश प्रभाव देखने को मिलता है।

गिटार नाम के पटाखे में संगीत के साथ अलग-अलग तरह के लेजर फव्वारे निकलते हैं। बच्चों के लिए म्यूजिकल गन भी आई है, जिसमें पटाखे के साथ संगीत का अनुभव मिलता है। उनके अनुसार, ये तीनों इस बार के नए और खास आइटम हैं।

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संगीत और रोशनी के साथ आकार में बदलाव

  • पटाखों में इस बार केवल संगीत और रोशनी ही नहीं, बल्कि उनके आकार और चलने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सिलेंडर गोरिल्ला बम, जिराफ बम और कोका-कोला ब्रांड के नाम से आने वाले बड़े आकार के बम भी चर्चा में हैं। इसके अलावा हनुमान गदा के आकार वाला राकेट भी एक अलग विकल्प है।


  • इनकी डिजाइन पारंपरिक पटाखों से अलग है। उड़ने और उछलने वाले पटाखे भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। वनीथा ड्रोन और फ्लाइंग हेलीकाप्टर जैसे पटाखे जलने के बाद हवा में ऊपर उठते और घूमते हैं।

  • वहीं राक एंड रोल और जम्पर जैसे पटाखे जमीन पर उछलते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्राग और बटरफ्लाई गोल्ड ड्राप्स जैसे विकल्प भी अलग तरह के दृश्य प्रभाव देते हैं।

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    • गोविंद यादव बताते हैं कि बाजार में इस बार खास प्रकार की पटाखों की वैराइटी तो जरूर आई है। लेकिन ऑनलाइन बाजार में जिस तरह की अतरंगी पटाखे मिल रहे हैं उनकी बात ही अलग है।

    • आसमान में रंगीन रोशनी पसंद करने वालों के लिए पिंक पैंथर और नाइट एंजल्स जैसे मल्टी शाट पटाखों के विकल्प बताए जा रहे हैं। इनमें 12 से लेकर 240 शाट तक के विकल्प मिलते हैं। इसके अलावा पारंपरिक सुनहरे और हरे रंग के अनार से अलग पिंक और मल्टीकलर फाउंटेन भी आकर्षण का हिस्सा हैं।

    पर्यावरण अनुकुल पटाखों का भी चलन

    पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सीड क्रैकर्स का चलन भी देखने को मिल रहा है। ये सामान्य पटाखों की तरह जलाए नहीं जाते, बल्कि मिट्टी में दबाकर पानी देने पर इनमें मौजूद बीजों से पौधे उगाने का उद्देश्य है। अनार, चकरी और राकेट जैसे आकार में तैयार किए गए ये उत्पाद आतिशबाजी से अलग एक नया प्रयोग हैं।

    इस तरह इस बार पटाखों का बाजार केवल तेज आवाज और रोशनी तक सीमित नहीं है। संगीत, लेजर, नए आकार और अलग-अलग दृश्य प्रभावों के जरिए पटाखों को नया रूप दिया जा रहा है। हालांकि पटाखे खरीदते समय प्रमाणित उत्पादों का ही चयन करना चाहिए और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

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