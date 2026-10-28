Diwali Trend: सोने में मिनिमल डिजाइन तो चांदी में एंटीक लुक की मांग, त्योहारों की चमक में लुभा रहे हल्के गहने

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली की रोशनी और त्योहारी रौनक के बीच ग्वालियर के सराफा बाजार में भी चमक बढ़ने लगी है। धनतेरस से लेकर शादी-ब्याह के मौसम तक गहनों की खरीदारी को लेकर महिलाओं में खास उत्साह नजर आ रहा है। इस बार पसंद में परंपरा और आधुनिकता का मेल दिखाई दे रहा है। महिलाएं ऐसे आभूषण पसंद कर रही हैं, जिन्हें त्योहारों पर पारंपरिक परिधान के साथ पहनने के अलावा सामान्य दिनों में भी इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से हल्के वजन के गहनों और आकर्षक डिजाइनों की ओर रुझान बढ़ा है।

सोने में पसंद कुंदन, पोल्की और मंदिर शैली के आभूषण बाजार के ट्रेंड की बात करें तो सोने के आभूषणों में छोटे हार, हल्के मंगलसूत्र, नाजुक चेन, पेंडेंट, झुमकी और छोटे आकार के टाप्स पसंद किए जा रहे हैं। रोजमर्रा में पहनने योग्य डिजाइन भी खरीदारी का हिस्सा बन रहे हैं। जिन महिलाओं को पारंपरिक लुक पसंद है, वे कुंदन, पोल्की और मंदिर शैली से प्रेरित डिजाइन देख रही हैं। वहीं, युवतियों में ज्यामितीय आकार, बारीक कारीगरी और कम सजावट वाले आभूषणों का आकर्षण है। हल्के गहनों की खासियत यह है कि वे पहनने में आरामदायक होने के साथ बजट के अनुसार भी चुने जा सकते हैं।