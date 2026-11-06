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दीवाली पर चलेगा मिठाई का दौर, लोग भूल जाएंगे डाइट और फिटनेस गोल्‍स, एक छोटी गाइड जो करेगी हेल्‍प

खासतौर पर डायबिटीज के मरीज मिठाइयों का सेवन सीमित रखें। बाजार से मिठाइयां और पकवान खरीदने के बजाय घर पर साफ-सफाई के साथ अपनी स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार व्यंजन तैयार करना बेहतर विकल्प है।

By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 04:39:33 PM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 04:43:08 PM (IST)
दीवाली पर चलेगा मिठाई का दौर, लोग भूल जाएंगे डाइट और फिटनेस गोल्‍स, एक छोटी गाइड जो करेगी हेल्‍प
त्‍योहारों में सेहत का ऐसे रखें ख्‍याल।

HighLights

  1. त्योहार के आनंद स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है।
  2. दिवाली पर सबसे पहले मिठाइयों के सेवन पर नियंत्रण रखें।
  3. अधिक मात्रा में मीठा खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है।

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। दिवाली खुशियों और उत्साह का त्योहार है। इस दौरान घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं और मिठाइयों का दौर चलता है। हालांकि त्योहार की मस्ती में लोग अक्सर अपनी डाइट और फिटनेस के लक्ष्यों को भूल जाते हैं। खानपान में लापरवाही और बदलती दिनचर्या सेहत पर भारी पड़ सकती है।

ऐसे में त्योहार का आनंद लेने के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। दिवाली पर सबसे पहले मिठाइयों के सेवन पर नियंत्रण रखें। अधिक मात्रा में मीठा खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है।

खासतौर पर डायबिटीज के मरीज मिठाइयों का सेवन सीमित रखें। बाजार से मिठाइयां और पकवान खरीदने के बजाय घर पर साफ-सफाई के साथ अपनी स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार व्यंजन तैयार करना बेहतर विकल्प है।

दिवाली पर पटाखों से निकलने वाला धुआं अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकता है। इन परेशानियों से जूझ रहे लोगों को सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

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घर के अंदर हवा की गुणवत्ता बेहतर रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, डाॅ. निशांत गुप्ता का कहना है कि नेबुलाइजर का इस्तेमाल केवल डाॅक्टर की सलाह पर करें।

वहीं, हृदय रोगियों को शराब और धूम्रपान से पूरी तरह दूरी रखनी चाहिए। त्योहार के दौरान नियमित दवाएं, पर्याप्त नींद और शारीरिक सक्रियता बनाए रखें।

छोटी सावधानियां आपकी दिवाली को सेहतमंद बना सकती हैं। त्योहारी सीजन में अपनी फिटनेस की अनदेखी न करें और नियमित व्यायाम जैसे वाकिंग, रनिंग, स्वीमिंग के लिए वक्त जरूर निकालें।

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