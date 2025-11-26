मेरी खबरें
    अगर सर्दियां शुरू होते ही बढ़ गया है शरीर का दर्द, तो हो सकती है ये वजह; जानिए बचाव के तरीके

    सर्दी के मौसम आते ही लोगों को परेशानियां बढ़ जाती हैं। कई लोग हड्डियों और जोड़ों के दर्द (Winter Body Pain) बढ़ जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसे लेकर क्या है विशेषज्ञ की राय, कैसे इन परेशानियों से बचा जा सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 03:18:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 03:24:40 PM (IST)
    कई कारणों से बढ़ जाता है शर्दियों में शरीर में दर्ज

    HighLights

    1. जोड़ों का तरल पदार्थ और विटामिन-डी की कमी से बढ़ता है दर्द
    2. शरीर में दर्द, अकड़न से बचने के लिए खास ख्याल रखना जरूरी
    3. सर्दी में धूप का सेवन करें, शरीर में पानी की कमी न होने दें

    हेल्थ डेस्क: सर्दियां शुरू होते ही लोगों को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है। आम तौर पर लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। कई लोगों को गठिया या आर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है, उन्हें ठंड में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो ये बीमारियां नहीं होती है, ऐसे लोगों को भी जाड़े में ठंड के समय शरीर में अकड़न और मांसपेशियों में तनाव की शिकायत होती है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कई कारणों से हो सकता है। इसमें तापमान और हवा का दबाव कम होना, खाने में चटपटे व्यंजनों का सेवन, वजन बढ़ना जैसे कई कारण (winter body and joint pain causes) हो सकते हैं। एम्स नई दिल्ली के रुमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष डॉ. उमा कुमार इसे लेकर अपनी राय रखी है। साथ ही उन्होंने ऐसी समस्याओं से बचने के लिए भी उपाय सुझाए (how to prevent body pain in winter) हैं।


    इन कारणों से हो सकती है परेशानियां

    • जोड़ों का तरल पदार्थ- सर्दी में लोग शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं। इससे रक्त संचार बाधित या कम हो जाता है। इससे जोड़ों के बीच मौजूद कार्टिलेज सख्त हो सकता है और यह दर्द का कारण बन सकता है।

    • वजन का बढ़ना- सर्दी के मौसम में लोग आम तौर पर अपने खाने और डाइट को लेकर ला परवाह हो जाते हैं। इस समय लोग अधिक तेल-घी और चटपटे व्यंजनों का सेवन करते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा बना रहता है।

  • विटामिन-डी की कमी- ठंड के मौसम में ठीक से धूप नहीं निकल पाने के कारण लोगों में विटामिन-डी की कमी हो जाती है। भारतीयों में ऐसे भी इसकी कमी पायी जाती है, ऐसे में विटामिन डी की कमी से इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं।

  • संक्रमण भी एक वजह- ठंड के समय आम तौर पर लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मौसम बदलने और तामपान में कमी के कारण जुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां हो जाती है। इस कारण भी शरीर में दर्द बढ़ सकता है।

  • प्रदूषण भी है कारक- महानगरों में प्रदूषण भी एक बड़ा कारण जिससे शरीर में दर्द बढ़ सकता है। खास तौर पर जिन्हें आर्थराइटिस है, उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

    ऐसे बचें परेशानियों से

    विशेषज्ञ के अनुसार, ठंड के समय शरीर में दर्द और अकड़न जैसी परेशानियों से बचने का सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ा बहुत बदलाव करके ऐसी परेशानियों से बचा (winter joint pain prevention tips) जा सकता है। विशेषज्ञ का मामना है कि ठंड के समय हमे अपनी दिनचर्या ऐसी रखने की आवश्यकता है।

    • शारीरिक गतिविधि कम नहीं होने दें। जिन्हें आर्थराइटिस है वे भी हल्के फुल्के व्यायाम व शारीरिक गतिविधि करते रहें।

    • खानपान में सावधानी रखें ताकि वजन न बढ़े और जोड़ों पर कम दबाव पड़े । तले हुए, मसालेदार व वसा युक्त भोजन करने से बचे।

    • सर्दी के समय घर के भीतर ही योग और सूर्य नमस्कार करें। इससे जोड़ों में दर्द कम हो सकता है।

    • सर्दी में धूप का सेवन करें ताकि विटामिन डी की कमी न होने पाए। यदि कमी है तो चिकित्सक से संपर्क कर पूरक दवा जरूर लें।

    • शरीर में पानी की कमी न होने दें। सर्दी में भी डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है।

    • जोड़ों की सिकाई भी कर सकते हैं। इससे जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है।

