अगर सर्दियां शुरू होते ही बढ़ गया है शरीर का दर्द, तो हो सकती है ये वजह; जानिए बचाव के तरीके

हेल्थ डेस्क: सर्दियां शुरू होते ही लोगों को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है। आम तौर पर लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। कई लोगों को गठिया या आर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है, उन्हें ठंड में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो ये बीमारियां नहीं होती है, ऐसे लोगों को भी जाड़े में ठंड के समय शरीर में अकड़न और मांसपेशियों में तनाव की शिकायत होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कई कारणों से हो सकता है। इसमें तापमान और हवा का दबाव कम होना, खाने में चटपटे व्यंजनों का सेवन, वजन बढ़ना जैसे कई कारण (winter body and joint pain causes) हो सकते हैं। एम्स नई दिल्ली के रुमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष डॉ. उमा कुमार इसे लेकर अपनी राय रखी है। साथ ही उन्होंने ऐसी समस्याओं से बचने के लिए भी उपाय सुझाए (how to prevent body pain in winter) हैं।

इन कारणों से हो सकती है परेशानियां जोड़ों का तरल पदार्थ- सर्दी में लोग शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं। इससे रक्त संचार बाधित या कम हो जाता है। इससे जोड़ों के बीच मौजूद कार्टिलेज सख्त हो सकता है और यह दर्द का कारण बन सकता है।

वजन का बढ़ना- सर्दी के मौसम में लोग आम तौर पर अपने खाने और डाइट को लेकर ला परवाह हो जाते हैं। इस समय लोग अधिक तेल-घी और चटपटे व्यंजनों का सेवन करते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा बना रहता है।