रात में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, उड़ जाएगी नींद, ब्रेन भी होगा डैमेज

लाइफस्टाइल डेस्क। दिनभर की भागदौड़ के बाद जब इंसान बिस्तर पर जाता है, तो उम्मीद होती है कि कुछ ही मिनटों में नींद आ जाएगी। लेकिन कई लोग जानते हैं कि हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है नींद आंखों से कोसों दूर और दिमाग तेज रफ्तार से भागता हुआ। शरीर थका होता है, पर नींद… वो गायब!

अक्सर हम इसे तनाव या थकान का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि देर रात लिया गया गलत खाना भी आपकी नींद को बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा कारण हो सकता है। नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर का ‘रिचार्ज मोड’ है। यह गड़बड़ा जाए तो अगला दिन सुस्त, चिड़चिड़ा और थकान भरा हो जाता है।

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन-से फूड आपकी नींद के दुश्मन बन जाते हैं। यहां जानिए वे 5 चीजें जिन्हें सोने से पहले खाने से बचना ही बेहतर है- 1. मसालेदार खाना रात में ज्यादा मसाले, लाल मिर्च या तला हुआ मसालेदार भोजन पेट में गर्मी और जलन पैदा कर देता है। इससे एसिडिटी बढ़ती है और सीने में भारीपन रहता है। नतीजा नींद देर से आती है या आती ही नहीं। 2. चॉकलेट स्वाद भले ही मीठा हो, पर असर कड़वा पड़ता है। चॉकलेट में मौजूद कैफीन और शुगर दिमाग को एक्टिव कर देते हैं। खासकर डार्क चॉकलेट जो कैफीन में और भी ज्यादा होती है नींद का पूरा चक्र बिगाड़ सकती है।