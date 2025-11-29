खाने के शौकीन Adnan Sami ने कैसे घटाया 120 किलो वजन? बिना सर्जरी के हो गए स्लिम, जानें क्या थी उनकी डाइट

लाइफस्टाइल डेस्क। वजन कम करने की जंग में लोग अक्सर सर्जरी, दवाइयों या त्वरित उपायों का सहारा लेते हैं। शुरुआती दिनों में कुछ किलो जरूर कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वजन फिर से बढ़ जाता है। ऐसे समय में अदनान सामी की कहानी यह साबित करती है कि प्राकृतिक और अनुशासित तरीके सबसे प्रभावी होते हैं।

230 किलो से 110 किलो तक की जर्नी कभी अदनान सामी का वजन 230 किलो तक पहुंच गया था। लोग मानते थे कि उन्होंने वेट लॉस के लिए सर्जरी कराई होगी, लेकिन उन्होंने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया। न उन्होंने लिपोसक्शन कराया, न ही बेरिएट्रिक सर्जरी उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लाइफस्टाइल में लाए गए अनुशासित बदलावों का नतीजा था।

सरल लेकिन सख्त डाइट प्लान अदनान सामी बताते हैं कि उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने उन्हें एक बेहद आसान, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित डाइट दी, जिसने पहले ही महीने में 20 किलो वजन कम कर दिया। इस डाइट के पांच सख्त नियम थे- ब्रेड नहीं

चावल नहीं

चीनी नहीं

तेल नहीं

शराब नहीं यानी उनकी थाली से हर वह चीज बाहर कर दी गई, जिससे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी और फैट जमा होता है। इसी साधी, बैलेंस्ड डाइट ने धीरे-धीरे उनका शरीर बदलना शुरू किया। एक XL टी-शर्ट जिसने बदल दी सोच वेट लॉस जर्नी सिर्फ डाइट का खेल नहीं होती यह दिमाग और जज्बे की परीक्षा भी है। अदनान सामी के लिए यह प्रेरणा एक साधारण XL साइज की टी-शर्ट से मिली। मॉल में देखी वह टी-शर्ट उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन उनका वजन इतना अधिक था कि वे 9XL पहनते थे। मां ने मजाक में कहा कि इस टी-शर्ट में तो तुम्हारा हाथ भी नहीं आएगा। यही वाक्य उनके मन में बैठ गया। वे जब भी थोड़ा हल्का महसूस करते, उस टी-शर्ट को पहनकर देखते। और एक दिन रात के 3 बजे वह टी-शर्ट आखिरकार फिट हो गई। उत्साहित होकर उन्होंने तुरंत अपने पिता को फोन किया। वह पल उनके लिए हमेशा का मोटिवेशन बन गया।