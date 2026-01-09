आप भी खड़े होकर पीते हैं पानी, तो जाएं सावधान; जानिए इसके बड़े नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क: पानी पीना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। हालांकि, पानी पीने का तरीका भी सेहत पर गहरा असर डालता है। विशेषज्ञों के अनुसार, खड़े होकर पानी पीने की आदत शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, खड़े होकर पानी पीने से नसों पर दबाव पड़ता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं। इसका असर कमर और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जिससे दर्द और जकड़न की शिकायत हो सकती है।
खड़े होकर पानी पीने पर पानी सीधे दबाव के साथ पेट के निचले हिस्से में पहुंचता है। इससे शरीर में पानी का फिल्टरेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वहीं, बैठकर पानी पीने से शरीर पानी को धीरे-धीरे अवशोषित करता है, जिससे किडनी का कार्य संतुलित रहता है।
खड़े होकर पानी पीने से पोषक तत्व और विटामिन्स सही तरीके से लिवर और पाचन तंत्र तक नहीं पहुंच पाते। इससे हृदय और फेफड़ों की सेहत प्रभावित हो सकती है। साथ ही, शरीर में ऑक्सीजन के स्तर पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।
खड़े होकर पानी पीने से पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पानी तेजी से पेट में पहुंचने के कारण डाइजेशन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे गैस, अपच और पेट भारी रहने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि पानी हमेशा बैठकर और पीठ को सीधा रखकर पीना चाहिए। इससे पोषक तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं, दिमाग सही ढंग से कार्य करता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। दिनभर में 7 से 8 गिलास पानी पीना शरीर को हाइड्रेट और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है।