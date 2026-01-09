मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आप भी खड़े होकर पीते हैं पानी, तो जाएं सावधान; जानिए इसके बड़े नुकसान

    स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसका सही तरीका अपनाना भी है। अक्सर लोग जल्दबाजी में खड़े होकर पानी पी लेते हैं, लेकिन यह आद ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 07:50:07 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 07:50:07 AM (IST)
    आप भी खड़े होकर पीते हैं पानी, तो जाएं सावधान; जानिए इसके बड़े नुकसान
    पानी पीने का गलत तरीका बिगाड़ सकता है किडनी, पाचन और फेफड़ों की सेहत (Picture Credit - Canva)

    HighLights

    1. पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है
    2. कमर और रीढ़ में दर्द की समस्या
    3. फेफड़ों और दिल की सेहत प्रभावित

    लाइफस्टाइल डेस्क: पानी पीना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। हालांकि, पानी पीने का तरीका भी सेहत पर गहरा असर डालता है। विशेषज्ञों के अनुसार, खड़े होकर पानी पीने की आदत शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

    मांसपेशियों और जोड़ों पर असर

    विशेषज्ञों के अनुसार, खड़े होकर पानी पीने से नसों पर दबाव पड़ता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं। इसका असर कमर और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जिससे दर्द और जकड़न की शिकायत हो सकती है।


    किडनी से जुड़ी परेशानियां

    खड़े होकर पानी पीने पर पानी सीधे दबाव के साथ पेट के निचले हिस्से में पहुंचता है। इससे शरीर में पानी का फिल्टरेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वहीं, बैठकर पानी पीने से शरीर पानी को धीरे-धीरे अवशोषित करता है, जिससे किडनी का कार्य संतुलित रहता है।

    फेफड़ों और हृदय को नुकसान

    खड़े होकर पानी पीने से पोषक तत्व और विटामिन्स सही तरीके से लिवर और पाचन तंत्र तक नहीं पहुंच पाते। इससे हृदय और फेफड़ों की सेहत प्रभावित हो सकती है। साथ ही, शरीर में ऑक्सीजन के स्तर पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।

    पाचन प्रक्रिया होती है प्रभावित

    खड़े होकर पानी पीने से पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पानी तेजी से पेट में पहुंचने के कारण डाइजेशन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे गैस, अपच और पेट भारी रहने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

    पानी पीने का सही तरीका

    विशेषज्ञों का कहना है कि पानी हमेशा बैठकर और पीठ को सीधा रखकर पीना चाहिए। इससे पोषक तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं, दिमाग सही ढंग से कार्य करता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। दिनभर में 7 से 8 गिलास पानी पीना शरीर को हाइड्रेट और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.