क्या सच में खड़े होकर पानी पीना हानिकारक है? जानें एक्सपर्ट्स की राय

डिजिटल डेस्क: आपने अक्सर सुना होगा– “खड़े होकर पानी मत पियो, घुटने खराब हो जाएंगे।” बचपन में हम इसे बड़ों की डांट समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन क्या इसमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई है? आइए जानते हैं कि यह मान्यता कैसे बनी और विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं।

भारत में खान-पान और जीवनशैली से जुड़ी कई मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इनमें से एक आम धारणा है कि खड़े होकर पानी पीना घुटनों के लिए हानिकारक है। बुजुर्ग हमेशा सलाह देते हैं कि पानी बैठकर पीना चाहिए। लेकिन जब इस विषय पर वैज्ञानिक नजरिए से बात की जाती है तो असलियत बिल्कुल अलग सामने आती है।

शरीर में पानी कैसे करता है काम? हेल्थ एक्सपर्ट लीमा महाजन बताती हैं कि पानी चाहे बैठकर पिया जाए या खड़े होकर, सबसे पहले पेट में जाता है। वहां से यह छोटी आंत के जरिए रक्त में अवशोषित हो जाता है। पूरी प्रक्रिया 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है और पानी पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर हाइड्रेशन बनाए रखता है। इसलिए यह सोचना गलत है कि पानी सीधे घुटनों में जाकर नुकसान पहुंचाता है। घुटनों और पानी का असली रिश्ता हमारे घुटनों और अन्य जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। यह तरल घर्षण कम करके जोड़ों को आसानी से हिलने-डुलने में मदद करता है। जब शरीर पर्याप्त पानी से हाइड्रेटेड रहता है, तो यह फ्लूइड संतुलित बना रहता है और घुटनों को मजबूती मिलती है। डॉक्टर भी जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को पर्याप्त पानी पीने की सलाह देते हैं। यानी पानी घुटनों का दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है।