पुरुषों में तेजी से बढ़ रहा है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा, शरीर के ये 12 लक्षण भूलकर भी न करें इग्नोर

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 01:13:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 01:18:54 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। पुरुषों में तेजी से बढ़ते कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर (Prostate Cancer) भी शामिल है। अच्छी बात यह है कि अगर इसका समय पर पता चल जाए, तो इलाज की सफलता की संभावना काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुरुआती स्टेज में इसका पता लगाना बेहद कठिन होता है।

    क्यों मुश्किल है प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआती पहचान?

    लक्षण न दिखना - शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई खास संकेत नजर नहीं आते। जब तक कैंसर केवल प्रोस्टेट ग्लैंड तक सीमित रहता है, तब तक यह शरीर को गंभीर परेशानी नहीं देता। ऐसे में इसका पता केवल मेडिकल टेस्ट से ही लगाया जा सकता है।

    धीरे-धीरे बढ़ना - यह कैंसर सामान्यत: बहुत धीमी गति से विकसित होता है। कई बार सालों तक शरीर में रहते हुए भी यह कोई बड़े लक्षण नहीं दिखाता, जिससे मरीज को समय रहते जानकारी नहीं मिल पाती।

    झिझक - कई पुरुष यूरिन या प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने में संकोच करते हैं। वे इसे उम्र बढ़ने का सामान्य लक्षण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही झिझक जांच और इलाज में देरी का कारण बनती है।

    प्रोस्टेट कैंसर के आम लक्षण

    जब कैंसर फैलने लगता है, तब शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है-

    1. बार-बार पेशाब लगना, खासकर रात के समय

    2. पेशाब शुरू करने में दिक्कत या रुक-रुक कर पेशाब आना

    3. पेशाब की धार कमजोर होना

    4. पेशाब करने में जलन या दर्द होना

    5. ब्लैडर पूरी तरह खाली न हो पाना

    6. पेशाब या सीमन में खून आना

    7. इरेक्टाइल डिसफंक्शन

    8. कमर, पीठ या हिप्स में दर्द

    9. अत्यधिक थकान या कमजोरी

    10. अचानक और बिना वजह वजन कम होना

    11. ब्लैडर कंट्रोल में समस्या

    12. घबराहट महसूस होना

    समय पर जांच है जरूरी

    विशेषज्ञों के अनुसार, 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को नियमित रूप से प्रोस्टेट की जांच करानी चाहिए। वहीं जिनके परिवार में पहले से इसका इतिहास रहा है, उन्हें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह की यूरिन या यौन संबंधी समस्या दिखने पर तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए।

    समय रहते इसका पता चलने पर न केवल इलाज आसान होता है, बल्कि मरीज के पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है।

