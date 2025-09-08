धरती 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, फिर भी हमें क्यों नहीं होता एहसास?, जान लीजिए कारण

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आपने कभी किसी दोस्त का हाथ पकड़कर तेज-तेज गोल-गोल घूमने की कोशिश की है, तो कुछ ही देर में चक्कर आने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस धरती पर हम रहते हैं, वह लगभग 1000 मील प्रति घंटा (Earth Spins 1000 mph) की रफ्तार से घूम रही है और हमें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है (Why Don’t We Feel Earth Rotation)?

रिलेटिव मोशन का प्रिंसिपल धरती की गति हमें इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि हम और हमारे आसपास की सारी चीजें उसी स्पीड से घूम रहे हैं। जैसे एक चलती ट्रेन में बैठे यात्री को तब तक उसकी रफ्तार का पता नहीं चलता जब तक वह खिड़की से बाहर न देखे।