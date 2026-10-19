अगले 15 सालों में दो डिग्री बढ़ सकता है धरती का तापमान, तीन साल में अधिकतम नुकसान की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि वर्तमान की गंभीर चुनौती बन चुका है। बढ़ता तापमान, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हैं। पिछले 11 वर्ष विश्व के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह बातें IIT इंदौर के प्रोफेसर चेतन सोलंकी ने इंदौर हार्ट क्लब द्वारा आयोजित पुस्तक चर्चा में कही। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन विषय पर लिखी गई उनकी किताब ‘क्लाइमेट चेंज 2100 : सर्वाइव आर थ्राइव?’ पर चर्चा की गई। कार्डियोलाजिस्ट डा. भारत रावत ने उनसे चर्चा की।

प्रो. चेतन सोलंकी ने चर्चा में बताया कि पहले यह माना जा रहा था कि वैश्विक तापमान में डेढ़ डिग्री बढ़ोतरी को रोका जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले तीन साल में ही डेढ़ डिग्री तापमान बढ़ जाएगा।

संभावना है कि अगले 15 साल में दो डिग्री तक धरती का तापमान बढ़ जाए। यह एक प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

यह पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अच्छा कदम है, लेकिन इसे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी मानना ठीक नहीं है। पूरा साल्यूशन यह है कि लोग अपने कार्बन फूटप्रिंट को कम करने पर ध्यान दें। व्यक्ति यह खुद देखें कि वह रोजाना कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और इसे कम करने का प्रयास करें।