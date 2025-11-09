मेरी खबरें
    सिर्फ एक महीने में दिखेगा फर्क! रोज अंडा खाने से शरीर में क्या होता है, जानें यहां

    अंडे हमेशा से ही प्रोटीन का बेहतरीन और किफायती स्रोत माने जाते हैं। ये न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आसान और जल्दी बनने के कारण यह सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक हर वक्त का पसंदीदा विकल्प हैं।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 08:59:00 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 08:59:27 AM (IST)
    सिर्फ एक महीने में दिखेगा फर्क! रोज अंडा खाने से शरीर में क्या होता है, जानें यहां
    रोज अंडा खाने से शरीर में क्या होता है

    HighLights

    1. अंडे हमेशा से ही प्रोटीन का बेहतरीन और किफायती स्रोत माने जाते हैं
    2. आसान और जल्दी बनने के कारण यह हर वक्त का पसंदीदा विकल्प हैं
    3. रोजाना एक महीने तक अंडे खाएं, तो इसका शरीर पर कई असर होता है

    लाइफस्टाइल डेस्क। अंडे हमेशा से ही प्रोटीन का बेहतरीन और किफायती स्रोत माने जाते हैं। ये न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आसान और जल्दी बनने के कारण यह सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक हर वक्त का पसंदीदा विकल्प हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रोजाना एक महीने तक अंडे खाएं, तो शरीर पर क्या असर होगा? आइए जानते हैं, रोजाना अंडा खाने से शरीर में आने वाले 5 बदलावों के बारे में ।

    1. मसल्स बनेंगे मजबूत

    अंडे में मौजूद हाई-क्वालिटी प्रोटीन और जरूरी अमीनो एसिड मसल्स के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। पोल्ट्री साइंस में छपी एक स्टडी बताती है कि रोजाना एक अंडा खाने से लीन मसल्स बनाने में मदद मिलती है। अगर आप जिम करते हैं या बॉडी टोन करना चाहते हैं, तो डाइट में अंडा शामिल करना बेहद फायदेमंद रहेगा।


    2. दिल की सेहत में सुधार

    अक्सर माना जाता है कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन नई रिसर्च इसका उल्टा कहती है। हाल के अध्ययनों के मुताबिक, अंडे में मौजूद कोलीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की सेहत सुधारते हैं और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। इसलिए संतुलित मात्रा में अंडे का सेवन हार्ट हेल्थ के लिए लाभदायक है।

    3. दिमाग और आंखों के लिए बेहतरीन

    अंडों में पाया जाने वाला कोलीन ब्रेन फंक्शन, मेमोरी और मूड बैलेंस करने में मदद करता है। 2023 के एक शोध में बताया गया कि कोलीन मस्तिष्क को एक्टिव रखता है और फोकस बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को सपोर्ट करता है। वहीं, अंडे की जर्दी में मौजूद ल्यूटिन और जेक्सैंथिन आंखों को ब्लू लाइट और एज-रिलेटेड विजन लॉस से बचाते हैं।

    4. वजन घटाने में मददगार

    अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो अंडे को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। 2009 की एक स्टडी बताती है कि जो लोग नाश्ते में अंडे खाते हैं, वे दिनभर में कम कैलोरी लेते हैं और लंबे समय तक भूख नहीं लगती। हालांकि, इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंडे को उबालकर खाते हैं या फ्राई कर के।

    5. बालों और स्किन को बनाए ग्लोइंग

    अंडे में मौजूद बायोटिन, विटामिन D और अमीनो एसिड बालों को मजबूत बनाने और त्वचा को स्मूद रखने में मदद करते हैं। 2017 की एक रिसर्च में पाया गया कि बायोटिन बाल झड़ने की समस्या को कम करता है, जबकि अंडे का प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाकर स्किन की इलास्टिसिटी सुधारता है।

    एक दिन में कितने अंडे खाएं?

    हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 2–3 अंडे खा सकता है। हालांकि, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या वजन से जुड़ी समस्या है, तो दिन में सिर्फ दो सफेदी और एक जर्दी खाना बेहतर रहेगा।

