सिर्फ एक महीने में दिखेगा फर्क! रोज अंडा खाने से शरीर में क्या होता है, जानें यहां

लाइफस्टाइल डेस्क। अंडे हमेशा से ही प्रोटीन का बेहतरीन और किफायती स्रोत माने जाते हैं। ये न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आसान और जल्दी बनने के कारण यह सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक हर वक्त का पसंदीदा विकल्प हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रोजाना एक महीने तक अंडे खाएं, तो शरीर पर क्या असर होगा? आइए जानते हैं, रोजाना अंडा खाने से शरीर में आने वाले 5 बदलावों के बारे में ।

1. मसल्स बनेंगे मजबूत अंडे में मौजूद हाई-क्वालिटी प्रोटीन और जरूरी अमीनो एसिड मसल्स के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। पोल्ट्री साइंस में छपी एक स्टडी बताती है कि रोजाना एक अंडा खाने से लीन मसल्स बनाने में मदद मिलती है। अगर आप जिम करते हैं या बॉडी टोन करना चाहते हैं, तो डाइट में अंडा शामिल करना बेहद फायदेमंद रहेगा।

2. दिल की सेहत में सुधार अक्सर माना जाता है कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन नई रिसर्च इसका उल्टा कहती है। हाल के अध्ययनों के मुताबिक, अंडे में मौजूद कोलीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की सेहत सुधारते हैं और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। इसलिए संतुलित मात्रा में अंडे का सेवन हार्ट हेल्थ के लिए लाभदायक है। 3. दिमाग और आंखों के लिए बेहतरीन अंडों में पाया जाने वाला कोलीन ब्रेन फंक्शन, मेमोरी और मूड बैलेंस करने में मदद करता है। 2023 के एक शोध में बताया गया कि कोलीन मस्तिष्क को एक्टिव रखता है और फोकस बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को सपोर्ट करता है। वहीं, अंडे की जर्दी में मौजूद ल्यूटिन और जेक्सैंथिन आंखों को ब्लू लाइट और एज-रिलेटेड विजन लॉस से बचाते हैं।