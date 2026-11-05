सुबह खाली पेट लहसुन, गुड़ या शहद खाने से सच में मिलते हैं फायदे? जानिए इन घरेलू नुस्खों की कितनी है सच्चाई

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों की शुरुआत होते ही घरों में सेहत को लेकर कई तरह की सलाह मिलने लगती हैं। कोई सुबह उठते ही कच्चा लहसुन खाने को कहता है, तो कोई गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने की सलाह देता है। वहीं, कुछ लोग रोज सुबह गुड़ खाने को शरीर को गर्म रखने और खून बढ़ाने का तरीका मानते हैं। इन नुस्खों को अक्सर इम्यूनिटी मजबूत करने, वजन घटाने, पाचन सुधारने और दिल को स्वस्थ रखने से जोड़कर देखा जाता है।

लेकिन क्या इन चीजों को खाली पेट खाने से इनका असर बढ़ जाता है? क्या लहसुन सच में कोलेस्ट्रॉल कम करता है, शहद वजन घटाता है और गुड़ शरीर में खून की कमी दूर करता है? दरअसल, इन तीनों खाद्य पदार्थों के कुछ पोषण संबंधी गुण जरूर हैं, लेकिन इनके बारे में किए जाने वाले सभी दावे वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुए हैं।

खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से क्या होता है? लहसुन का इस्तेमाल भारतीय रसोई में लंबे समय से होता रहा है। इसमें एलिसिन जैसे सल्फर युक्त तत्व बनते हैं, जिन पर स्वास्थ्य संबंधी कई अध्ययन किए गए हैं। कुछ शोधों में लहसुन के सेवन से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में मामूली सुधार देखने को मिला है। हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता और लहसुन किसी दवा का विकल्प नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और पेट की सफाई होती है। लेकिन इन दावों के लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। लहसुन को खाली पेट खाने से कोई विशेष अतिरिक्त फायदा मिलता है, यह भी साबित नहीं हुआ है।

उल्टा, कुछ लोगों को कच्चा लहसुन खाने से पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, मतली या मुंह से तेज गंध आने की परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्या रहती है, उन्हें इसे खाली पेट खाने से बचना चाहिए। क्या सुबह शहद खाने से वजन और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर? शहद को अक्सर गुनगुने पानी और नींबू के साथ मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे शरीर की चर्बी कम होती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। शहद में कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं और खांसी में इसके सेवन से कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन शहद कोई फैट बर्नर नहीं है। इसे पानी में मिलाकर पीने से अपने आप वजन कम नहीं होता। वजन घटाने के लिए कुल कैलोरी का संतुलन, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शहद में मुख्य रूप से शुगर होती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे बिना हिसाब के अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु बोटुलिज्म का खतरा हो सकता है। क्या गुड़ खाने से खून की कमी दूर होती है? सर्दियों में गुड़ खाने की परंपरा काफी पुरानी है। इसे शरीर को गर्म रखने, पाचन सुधारने और खून बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ माना जाता है। गुड़ में थोड़ी मात्रा में आयरन और कुछ खनिज तत्व हो सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा गुड़ की किस्म और निर्माण प्रक्रिया पर निर्भर करती है।