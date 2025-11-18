छोटे शहरों में भी बढ़ रहे Extramarital Affairs, स्टडी में सामने आईं 5 बड़ी वजहें

लाइफस्टाइल डेस्क। समय के साथ रिश्तों की परिभाषा बदल रही है। पहले जिन रिश्तों में भरोसा और अपनापन प्रमुख माना जाता था, वहीं अब कई जगह दूरी और अविश्वास की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि सेलिब्रिटीज़ से लेकर आम लोगों तक, रिश्तों के टूटने और बेवफाई की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई मामलों में तो पति-पत्नी के रिश्ते क्राइम थ्रिलर जैसी घटनाओं में बदलते देखे जा रहे हैं।

हाल के समय में कई ऐसे बेवफाई के मामले सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों के रिश्तों पर विश्वास को हिला दिया। आम धारणा यह थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में ज्यादा होते हैं, लेकिन नई स्टडी बताती है कि अब छोटे शहरों में भी ऐसे रिश्तों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है।

पिछले दिनों सामने आए कई मामलों और एक नवीनतम स्टडी ने इस विषय को लेकर हैरान करने वाले तथ्य उजागर किए हैं। आइए जानते हैं सर्वे में क्या सामने आया

ग्लीडेन और एश्ले मैडिसन जैसे अफेयर-आधारित ऐप्स पर भारतीय यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा यूजर्स तमिलनाडु के कांचीपुरम से मिले। यह साफ संकेत है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स न तो अब टैबू रहे और न ही सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित। अब सवाल यह है कि आखिर कौन-से कारण इस बढ़ते चलन को बढ़ावा दे रहे हैं? सीनियर साइकोलॉजिस्ट मोनिका शर्मा ने इसके पाँच प्रमुख कारण बताए हैं-

1. जरूरतों का पूरा न होना

अक्सर ऐसे रिश्ते तब शुरू होते हैं जब व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी में भावनात्मक, शारीरिक या मानसिक संतुष्टि नहीं पाता। यह अधूरापन उसे बाहर संबंध बनाने की ओर धकेल सकता है।

2. डिजिटल प्लेटफॉर्म का बढ़ता प्रभाव

गोपनीयता और इंटिमेसी देने वाले ऐप्स ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन तलाशना आसान बना दिया है। एन्क्रिप्टेड चैट, पहचान छुपाने की सुविधा और प्राइवेसी, ये सब कारण इसे बढ़ावा दे रहे हैं।

3. होटलों की आसान उपलब्धता

लाइफस्टाइल बदलने के साथ होटल्स और होम-स्टे का मिलना बेहद आसान हो गया है। यह प्राइवेसी और सुरक्षित माहौल देते हैं, जिससे लोग बिना झिझक समय बिता पाते हैं।

4. इमोशनल कनेक्शन की तलाश

कई यूजर्स विशेषकर महिलाएं, ऐसे ऐप्स पर पहले इमोशनल सपोर्ट और अटेंशन तलाशती हैं। धीरे-धीरे यह रिश्ता शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत भावनात्मक जुड़ाव से ही होती है।

5. अकेलापन सबसे बड़ी वजह

अकेलापन कई बार ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देता है, जहाँ व्यक्ति किसी बाहरी रिश्ते में सहारा खोजने लगता है। अफेयर की शुरुआत अक्सर इसी मानसिक हालत से होती है, न कि सिर्फ बगावत या इच्छा से।

