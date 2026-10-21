दिन में 8 घंटे लैपटॉप-मोबाइल चलाने वालों के लिए बड़ा खतरा! जानिए '20-20-20 नियम' कैसे बचाएगा आपकी आंखों की रोशनी?

हेल्थ डेस्क। बदलता मौसम आंखों से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाने का काम करता है। खासतौर पर आंखों में जलन, खुजली और पानी आने जैसी परेशानियां आम होती हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि एहतियात बरतने के साथ सही दिनचर्या अपनाई जाए। इसके साथ ही परेशानी की शुरुआत में ही किसी योग्य डॉक्टर से सलाह ले ली जाए, जिससे समस्या बढ़ न सके।

स्क्रीन से बचाव के लिए 20-20-20 का नियम आजकल ज्यादातर लोग एसी में बैठकर घंटों तक लैपटॉप पर काम करते हैं, इससे आंखों में पानी आना, खुजली और लालपन की समस्या होती है। इससे बचाव के लिए 20-20-20 का नियम अपनाना चाहिए। इसके अंतर्गत काम के दौरान हर बीस मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड तक देखें। इस ब्रेक के दौरान पलकों को झपकाते रहें, जिससे आंखों के ऊपर आंसू की परत बन सके और सूखापन खत्म हो जाए।

'हेलो डॉक्टर' कार्यक्रम में स्पेशलिस्ट की सलाह फेस्टिव सीजन में आंखों का खास ख्याल रखना आवश्यक होता है। नईदुनिया के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के दौरान पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए यह बातें नेत्र रोग स्पेशलिस्ट डॉ. प्रीति रावत ने कहीं। उन्होंने कहा कि इन दिनों में वातावरण में धूल कण, धुआं काफी बढ़ जाते हैं जो आंखों से संबंधित परेशानियों को पैदा कर सकता है। इस बार तापमान बढ़ा हुआ है जो कि आंखों में जलन और खुजली पैदा कर सकता है। इससे बचाव के लिए विटामिन-ए युक्त हरी सब्जियां, फलों का सेवन डाइट में बढ़ाना चाहिए। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और उन्हें आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करें। पाठकों के सवाल, डॉक्टर के जवाब सवाल: मेरी आंखों में दिनभर जलन और दर्द बना रहता है, घर पर ठीक रहता हूं, बाहर निकलने पर परेशानी शुरू हो जाती है। यह समस्या पिछले 5-6 सालों से है, क्या करूं? (मोहनलाल चौहान) जवाब: आंखों में दर्द और जलन का होना कई मामलों में वातावरण में प्रदूषण की वजह से भी होता है। इस तरह की परेशानी आंखों में सूखापन बढ़ने की वजह से भी हो सकती है। आप नियमित लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालें और विटामिन-ए से भरपूर सब्जियों और पीले फलों का सेवन शुरू करें।