अनिरुद्धाचार्य या इंद्रेश उपाध्याय किसकी नेटवर्थ है सबसे ज्यादा? एक कथा की इतनी फीस लेते हैं दोनों महाराज

लाइफस्टाइल डेस्क। इंद्रेश उपाध्याय की शाही शादी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में रही। जयपुर के ताज आमेर होटल में हुई इस ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहे। लेकिन इसी बीच लोगों के मन में एक दिलचस्प सवाल तेजी से सामने आया - अनिरुद्धाचार्य महाराज और इंद्रेश उपाध्याय में से कौन लेते हैं ज्यादा फीस?

दोनों ही लोकप्रिय कथावाचक हैं, दोनों की डिमांड देश-विदेश में है, लेकिन फीस में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कौन हैं दोनों और क्यों है इतनी चर्चा? 36 वर्षीय अनिरुद्धाचार्य महाराज और 28 वर्षीय इंद्रेश उपाध्याय, दोनों ही आज के समय के सबसे चर्चित युवा कथावाचकों में शामिल हैं। उनके प्रवचन, भजन और आध्यात्मिक संदेश लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। उनकी लोकप्रियता का सीधा असर उनके इवेंट बुकिंग और फीस पर भी दिखाई देता है।

इंद्रेश की शादी में वायरल हुए एक वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज को बारात में नाचते हुए भी देखा गया, जिसने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। अनिरुद्धाचार्य महाराज - सबसे महंगे कथावाचकों में शामिल वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य महाराज बड़े पैमाने पर होने वाली कथाओं के लिए जाने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे एक कथा के लिए 1 लाख से 3 लाख रुपये प्रतिदिन तक फीस लेते हैं। उनका एक कथा कार्यक्रम आमतौर पर 7 दिन या उससे अधिक चलता है। ऐसे में कुल फीस कई लाख रुपये तक पहुंच जाती है। उनकी लोकप्रियता, भव्य मंच और बड़ी संख्या में श्रोताओं की मौजूदगी उनकी फीस को और बढ़ा देती है।