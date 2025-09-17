Fatty Liver Cure: फैटी लिवर अब होगा सिर्फ 28 दिनों में ठीक, डॉक्टर ने बताए 8 चमत्कारी उपाय

डिजिटल डेस्क: आजकल फैटी लिवर (Fatty Liver Cure) एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी बन चुकी है। यह समस्या पहले बढ़ती उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। इसकी प्रमुख वजहें हैं- तनाव, खराब लाइफस्टाइल, और गलत खानपान। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह बीमारी आगे चलकर लिवर डैमेज या फेलियर (Liver Damage failure) का कारण बन सकती है।

हाल ही में मेटाबोलिक डॉक्टर और स्पोर्ट्स फिजियो डॉ. सुधांशु राय ने सोशल मीडिया पर 28 दिनों में फैटी लिवर को डिटॉक्स और ठीक करने वाले 8 उपाय साझा किए। आइए जानते हैं उनके बताए इन उपायों को विस्तार से।

शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद फ्रुक्टोज लिवर में फैट जमा करता है, जो आगे चलकर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) का कारण बन सकता है। 2022 के एक अध्ययन से यह साबित हुआ है कि चीनी का सेवन कम करने से लिवर हेल्थ बेहतर होती है।

डॉ. राय का कहना है कि सुबह खाली पेट गुनगुना नींबू पानी पीना बेहद फायदेमंद है। नींबू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट लिवर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इससे लिवर की फंक्शनिंग बेहतर होती है और लिवर डैमेज का खतरा घटता है।

3- डाइट में शामिल करें लीन प्रोटीन

फैटी लिवर को कम करने के लिए लीन प्रोटीन डाइट बेहद उपयोगी है। बीन्स, दालें, अंडे, लो-फैट डेयरी और टोफू जैसे फूड्स लिवर फैट को कम करते हैं और सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। साल 2025 के एक अध्ययन के अनुसार प्रोटीन रिच डाइट लिवर फैट को लगभग 50% तक घटा सकती है।

4- क्रूसिफेरस सब्जियां खाएं

ब्रोकली, पत्तागोभी, केल और फूलगोभी जैसी सब्जियां लिवर के लिए बेहद फायदेमंद हैं। इन सब्जियों के नियमित सेवन से लिवर में फैट जमा होने की संभावना घटती है और सूजन कम होती है।

5- डंडेलियन टी का सेवन

डॉ. राय सलाह देते हैं कि फैटी लिवर से पीड़ित लोग दिन में दो बार डंडेलियन टी पिएं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीसैकराइड और बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो लिवर को डिटॉक्स और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि यह चाय लिवर में सूजन और फैट जमने की समस्या को कम करती है।

6. पर्याप्त नींद लें

डॉ. राय का कहना है कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। नींद न सिर्फ शरीर को रिपेयर करती है बल्कि लिवर के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है।

7. हल्दी और काली मिर्च का सेवन

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और काली मिर्च में पिपेरिन मिलकर लिवर को डिटॉक्स करने में सहायक होते हैं। इनके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण फैटी लिवर की समस्या को कम करने में मदद करते हैं।

8. वेट मैनेजमेंट और एक्टिव लाइफस्टाइल

हालांकि आर्टिकल में मुख्य 7 उपाय बताए गए हैं, लेकिन डॉक्टर ने वेट मैनेजमेंट और नियमित व्यायाम को भी महत्वपूर्ण बताया। सही वजन बनाए रखने से लिवर पर दबाव कम होता है और फैटी लिवर से जल्दी राहत मिलती है।